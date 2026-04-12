IPL: तीन वेगवेगळ्या संघांसाठी शतक करणारे 'हे' केवळ दोन खेळाडू

Pranali Kodre
इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील पहिले शतक संजू सॅमसनने झळकावले.
११ एप्रिलला चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स सामना झाला. या सामन्यात चेन्नईसाठी संजूने शतक केले.
त्याने ५६ चेंडूत नाबाद ११५ धावा केल्या आहेत. त्याने १५ चौकार आणि ४ षटकार मारले.
त्याचे हे आयपीएलमधील चौथे शतक आहे. त्याने हे चार शतक तीन वेगवेगळ्या संघांसाठी खेळताना केल्या आहेत.
संजू सॅमसनने २०१७ मध्ये दिल्ली डेअरडेविल्ससाठी रायझिंग पुणे सुपरजायंट्सविरुद्ध पहिल्यांदा शतक केले होते.
त्यानंतर संजू सॅमसनने राजस्थान रॉयल्ससाठी २०१९ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध, तर २०२१ मध्ये पंजाब किंग्सविरुद्ध शतक केले होते. त्यानंतर त्याने आता चेन्नईसाठी शतक केले आहे.
संजू सॅमसन आयपीएलमध्ये तीन वेगवेगळ्या संघांसाठी शतक करणारा दुसराच खेळाडू आहे.
संजू सॅमसनपूर्वी केएल राहुलने असा पराक्रम केला आहे.
केएल राहुलने पंजाब किंग्स, लखनौ सुपर जायंट्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स या तीन संघांसाठी शतक केले आहे.
Sara - Arjun Tendulkar Photos