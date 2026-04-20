एका डावात सर्वाधिक षटकार मारणारे आयपीएलमधील टॉप संघ

सकाळ डिजिटल टीम
पंजाब किंग्ज या यादीत पहिल्या क्रमांकावर असून त्यांनी २०२४ मध्ये KKR विरुद्ध एका डावात तब्बल २४ षटकार मारले आहेत.
IPL TEAMS WITH MOST SIXES IN A SINGLE INNINGS
क्रमांक 2 वर सनरायझर्स हैदराबाद असून त्यांनी २०२४ मध्ये RCB विरुद्ध २२ षटकार मारले आहेत.
क्रमांक 3 वर पुन्हा सनरायझर्स हैदराबाद असून त्यांनी २०२४ मध्ये दिल्ली विरुद्धही २२ षटकार ठोकले आहेत.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या यादीत 4 वर असून त्यांनी २०१३ मध्ये PWI विरुद्ध २१ षटकार मारले आहेत.
क्रमांक 5 वर पंजाब किंग्ज असून त्यांनी २०२६ मध्ये लखनौ विरुद्ध २१ षटकार मारत पुन्हा दम दाखवला आहे.
या विक्रमांवरून दिसतं की आयपीएलमध्ये फटकेबाजीचं साम्राज्य दिवसेंदिवस वाढत चाललं आहे.
या हंगामात कोणता संघ पंजाबचा हा विक्रम मोडणार का हे बघण महत्वाचं ठरणार आहे
