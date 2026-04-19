RCB चा मोठा पराक्रम! IPL इतिहासात असं करणारा पहिलाच संघ

Pranali Kodre

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत १८ एप्रिलला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा सामना दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर झाला.

|

Sakal

खास सामना

या सामन्यात दिल्लीने बंगळुरूला पराभूत केले. पण असे असले तरी हा सामना बंगळुरूसाठी खास होता.

|

Sakal

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम हे बंगळुरूचे घरचे मैदान आहे. या स्टेडियवर बंगळुरूने दिल्लीविरुद्ध जो सामना खेळला तो त्यांचा १०० वा सामना होता.

|

Sakal

पहिलाच संघ

त्यामुळे आयपीएलमध्ये एकाच स्टेडियमवर १०० सामने खेळणारा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पहिलाच संघ ठरला आहे.

|

Sakal

कोणालाही जमलं नव्हतं

यापूर्वी कोणत्याही संघाने आयपीएलमध्ये एकच स्टेडियमवर १०० सामने खेळलेले नाहीत.

|

Sakal

कोलकाता नाईट रायडर्स

या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर कोलकाता नाईट रायडर्स आहेत. त्यांनी कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर ९९ सामने खेळले आहेत.

|

Sakal

९९ वा सामना

कोलकाताचा १९ एप्रिलला राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध ईडन गार्डनवर झालेला ९९ वा सामना होता.

|

Sakal

CSK आणि MI

आयपीएलमधील लोकप्रिय संघ मुंबईने त्यांचा घरच्या मैदानात वानखेडे स्टेडियमवर ९५ सामने खेळलेत, तर चेन्नई सुपर किंग्स त्यांच्या घरच्या मैदानात चेपॉकवर ८० सामने खेळले आहेत.

|

Sakal

