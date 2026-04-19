RCB चा मोठा पराक्रम! IPL इतिहासात असं करणारा पहिलाच संघ

Pranali Kodre
आयपीएल २०२६ स्पर्धेत १८ एप्रिलला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा सामना दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर झाला.
या सामन्यात दिल्लीने बंगळुरूला पराभूत केले. पण असे असले तरी हा सामना बंगळुरूसाठी खास होता.
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम हे बंगळुरूचे घरचे मैदान आहे. या स्टेडियवर बंगळुरूने दिल्लीविरुद्ध जो सामना खेळला तो त्यांचा १०० वा सामना होता.
त्यामुळे आयपीएलमध्ये एकाच स्टेडियमवर १०० सामने खेळणारा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पहिलाच संघ ठरला आहे.
यापूर्वी कोणत्याही संघाने आयपीएलमध्ये एकच स्टेडियमवर १०० सामने खेळलेले नाहीत.
या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर कोलकाता नाईट रायडर्स आहेत. त्यांनी कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर ९९ सामने खेळले आहेत.
कोलकाताचा १९ एप्रिलला राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध ईडन गार्डनवर झालेला ९९ वा सामना होता.
आयपीएलमधील लोकप्रिय संघ मुंबईने त्यांचा घरच्या मैदानात वानखेडे स्टेडियमवर ९५ सामने खेळलेत, तर चेन्नई सुपर किंग्स त्यांच्या घरच्या मैदानात चेपॉकवर ८० सामने खेळले आहेत.
