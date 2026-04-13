एका मॅचमध्ये वैभव सूर्यवंशी किती कमावतो? आकडा ऐकून थक्क व्हाल!

२६ बॉलमध्ये ७८ धावा वैभव सूर्यवंशीने RCB ला धक्का देत संगळ्यांच लक्ष आपल्याकडे करून घेतल.
IPL २०२६ च्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने RCB ला 6 विकेटने हरवल होत ज्यात वैभवचा मोठा वाटा होता.
या विजयाचा हिरो ठरला वैभव सूर्यवंशी, ज्याने अवघ्या 26 चेंडूत 78 धावांची तुफानी खेळी केली.
या एका इनिंगमुळे वैभव सूर्यवंशी रातोरात चर्चेत आला आणि त्याची मार्केट व्हॅल्यू झपाट्याने वाढली.
राजस्थान रॉयल्ससोबत त्याचे IPL 2026 साठी एकूण 1.10 कोटी रुपयांचे कंत्राट आहे.
जर ही रक्कम 14 सामन्यांमध्ये विभागली,तर त्याला सुमारे 7.85 लाख रुपये प्रति मॅच मिळतात. याशिवाय प्रत्येक सामन्यासाठी त्याला 7.50 लाख रुपयांची मॅच फी देखील दिली जाते.
म्हणजेच एका मॅचमागे वैभव सूर्यवंशी एकूण सुमारे 15.35 लाख रुपये कमावतो.
बिहारच्या छोट्या गावातून आलेला हा खेळाडू आज IPL मधील सर्वात युवा आणि चर्चेतला स्टार बनला आहे.
