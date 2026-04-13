एका मॅचमध्ये वैभव सूर्यवंशी किती कमावतो? आकडा ऐकून थक्क व्हाल!

सकाळ डिजिटल टीम

धावा

२६ बॉलमध्ये ७८ धावा वैभव सूर्यवंशीने RCB ला धक्का देत संगळ्यांच लक्ष आपल्याकडे करून घेतल.

सामना

IPL २०२६ च्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने RCB ला 6 विकेटने हरवल होत ज्यात वैभवचा मोठा वाटा होता.

तुफानी खेळी

या विजयाचा हिरो ठरला वैभव सूर्यवंशी, ज्याने अवघ्या 26 चेंडूत 78 धावांची तुफानी खेळी केली.

वैभव सूर्यवंशी

या एका इनिंगमुळे वैभव सूर्यवंशी रातोरात चर्चेत आला आणि त्याची मार्केट व्हॅल्यू झपाट्याने वाढली.

राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्ससोबत त्याचे IPL 2026 साठी एकूण 1.10 कोटी रुपयांचे कंत्राट आहे.

मॅच फी

जर ही रक्कम 14 सामन्यांमध्ये विभागली,तर त्याला सुमारे 7.85 लाख रुपये प्रति मॅच मिळतात. याशिवाय प्रत्येक सामन्यासाठी त्याला 7.50 लाख रुपयांची मॅच फी देखील दिली जाते.

कमाई

म्हणजेच एका मॅचमागे वैभव सूर्यवंशी एकूण सुमारे 15.35 लाख रुपये कमावतो.

गाव

बिहारच्या छोट्या गावातून आलेला हा खेळाडू आज IPL मधील सर्वात युवा आणि चर्चेतला स्टार बनला आहे.

