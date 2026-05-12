IPL: २०० पेक्षा जास्त धावांचा बचाव करताना सर्वाधिकवेळा पराभूत होणारे संघ

Pranali Kodre

दिल्ली कॅपिटल्सचा विजय

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ११ मे रोजी पंजाब किंग्सला दिल्ली कॅपिटल्सने ३ विकेट्सने पराभूत केले.

Delhi Capitals

|

Sakal

पंजाबच्या २१० धावा

या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पंजाब किंग्सने २० षटकात ५ बाद २१० धावा केल्या होत्या.

Punjab Kings

|

Sakal

लक्ष्याचा पाठलाग

त्यानंतर २११ धावांचा पाठलाग दिल्ली कॅपिटल्सने १९ षटकात ७ बाद २१६ धावा करत पूर्ण केला.

Delhi Capitals

|

Sakal

९ वी वेळ

पंजाब किंग्सने २०० हून अधिक धावांचा बचाव करताना पराभव स्वीकारण्याची ही ९ वी वेळ होती.

Punjab Kings

|

Sakal

नकोसा विक्रम

त्यामुळे पंजाब किंग्स सर्वाधिकवेळा २०० हून अधिक धावांचा बचाव करताना पराभूत होणारा संघ आहे.

Punjab Kings

|

Sakal

RCB

या यादीत त्यापाठोपाठ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ आहे, त्यांनी ७ वेळा २०० हून अधिक धावांचा बचाव करताना पराभव स्वीकारला आहे.

RCB

|

Sakal

CSK

तिसऱ्या क्रमांकावर चेन्नई सुपर किंग्स असून त्यांनी ६ वेळा २०० हून अधिक धावांचा बचाव करताना पराभव स्वीकारला आहे.

Chennai Super Kings

|

Sakal

KKR, LSG, GT

कोलकाता नाईट रायडर्स, लखनौ सुपर जायंट्स आणि गुजरात टायटन्स असून या तिन्ही संघांनी प्रत्येकी ५ वेळा २०० हून अधिक धावांचा बचाव करताना पराभव स्वीकारला आहे.

Kolkata Knight Riders, Kolkata Knight Riders Gujarat Titans

|

Sakal

IPL मध्ये १००० धावा आणि २०० विकेट्स घेणारा एकमेव खेळाडू कोण?

Sunil Narine Record

|

Sakal

येथे क्लिक करा