IPL: २०० पेक्षा जास्त धावांचा बचाव करताना सर्वाधिकवेळा पराभूत होणारे संघ

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ११ मे रोजी पंजाब किंग्सला दिल्ली कॅपिटल्सने ३ विकेट्सने पराभूत केले.
या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पंजाब किंग्सने २० षटकात ५ बाद २१० धावा केल्या होत्या.
त्यानंतर २११ धावांचा पाठलाग दिल्ली कॅपिटल्सने १९ षटकात ७ बाद २१६ धावा करत पूर्ण केला.
पंजाब किंग्सने २०० हून अधिक धावांचा बचाव करताना पराभव स्वीकारण्याची ही ९ वी वेळ होती.
त्यामुळे पंजाब किंग्स सर्वाधिकवेळा २०० हून अधिक धावांचा बचाव करताना पराभूत होणारा संघ आहे.
या यादीत त्यापाठोपाठ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ आहे, त्यांनी ७ वेळा २०० हून अधिक धावांचा बचाव करताना पराभव स्वीकारला आहे.
तिसऱ्या क्रमांकावर चेन्नई सुपर किंग्स असून त्यांनी ६ वेळा २०० हून अधिक धावांचा बचाव करताना पराभव स्वीकारला आहे.
कोलकाता नाईट रायडर्स, लखनौ सुपर जायंट्स आणि गुजरात टायटन्स असून या तिन्ही संघांनी प्रत्येकी ५ वेळा २०० हून अधिक धावांचा बचाव करताना पराभव स्वीकारला आहे.
