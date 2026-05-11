IPL मध्ये १००० धावा आणि २०० विकेट्स घेणारा एकमेव खेळाडू कोण?

Pranali Kodre
आयपीएल गेली १९ वर्षे यशस्वीपणे सुरू आहे. या १९ वर्षात अनेक विक्रम झाले आणि मोडले आहेत.
काही विक्रम खासही ठरले आहेत. असाच एक विक्रम म्हणजे १००० धावा आणि २०० विकेट्स असा दुहेरी टप्पा गाठणे.
असा दुहेरी पराक्रम करण्याचा विक्रम एकमेव अष्टपैलू खेळाडूच्या नावावर आहे. हा खेळाडू म्हणजे सुनील नरेन.
Sunil Narine Record
सुनील नरेनने नुकतेच आयपीएल २०२६ स्पर्धेदरम्यान २०० विकेट्सचा टप्पा पार केला केला.
त्यामुळे तो आयपीएलमध्ये १००० धावा आणि २०० विकेट्स असा दुहेरी टप्पा गाठणारा पहिलाच खेळाडू ठरला.
त्याने आयपीएलमध्ये १८०० हून अधिक धावाही केल्या आहेत, ज्यात एका शतकाचाही समावेश आहे.
विशेष म्हणजे तो २०० विकेट्स घेणारा पहिला परदेशी खेळाडू देखील आहे.
