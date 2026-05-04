आयपीएलमध्ये सर्वाधिक ‘सामनावीर’ पुरस्कार जिंकणारे फिरकीपटू

Varsha Balhe

राशीद खान

राशीद खानने १३ वेळा सामनावीर ठरून या यादीत अव्वल स्थान मिळवलं आहे.

अमित मिश्रा

अमित मिश्रा १२ वेळा सामनावीर ठरून दुसऱ्या स्थानावर मजबूत पकड ठेवतो.

वरुण चक्रवर्ती

वरुण चक्रवर्तीने ८ वेळा सामनावीर ठरून आपली छाप उमटवली आहे,तो या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

युजवेंद्र चहल

युजवेंद्र चहल ७ वेळा सामनावीर ठरून या यादीत आपलं स्थान कायम ठेवलं आहे, तो या यादीत चौथ्या स्थानावर आहे.

कुलदीप यादव

कुलदीप यादवनेही ७ वेळा सामनावीर ठरून महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे आणि या यादीत तो पाचव्या क्रमांकावर आहे.

शेन वॉर्न

शेन वॉर्न ४ वेळा सामनावीर ठरून आपल्या काळात मोठा प्रभाव टाकून गेला आहे.

IPL मध्ये विकेट्सचं द्विशतक करणारे तीनच गोलंदाज

Sunil Narine

