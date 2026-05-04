IPL मध्ये विकेट्सचं द्विशतक करणारे तीनच गोलंदाज

Pranali Kodre
आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ३ मे रोजी कोलकाता नाईट रायडर्सने सनरायझर्स हैदराबादला ७ विकेट्सने पराभूत केले.
या सामन्यात कोलकाताकडून सुनील नरेनने सलील अरोरा आणि ईशान किशन यांना बाद करत २ विकेट्स घेतल्या.
त्यामुळे त्याने आयपीएलमध्ये २०० विकेट्सचा टप्पा पार केला आहे. त्याने १९७ आयपीएल सामन्यांत २०१ विकेट्स घेतल्या आहेत.
सुनील नरेन आयपीएलमध्ये २०० विकेट्स घेणारा पहिला परदेशी, तर एकूण तिसरा गोलंदाज ठरला आहे.
आयपीएलमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये सध्या पाचव्या क्रमांकावर आर अश्विन आहे, त्याने २२१ सामन्यांत १८७ विकेट्स घेतल्या आहेत.
चौथ्या क्रमांकावर पीयूष चावला असून त्याने १९२ सामन्यांत १९२ विकेट्स घेतल्या आहेत.
तिसऱ्या क्रमांकावर सुनील नरेन आहे, तर त्याच्या पुढे दुसऱ्या क्रमांकावर भुवनेश्वर कुमार असून त्याने १९९ सामन्यांत २१५ विकेट्स घेतल्या आहेत.
अव्वल क्रमांकावर युझवेंद्र चहल आहे, ज्याने आयपीएलमध्ये १८३ सामन्यांत सर्वाधिक २२८ विकेट्स घेतल्या आहेत.
(आकडेवारी: ३ मे २०२६ पर्यंत)
