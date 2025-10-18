प्रेमविवाह, लग्नानंतर छळ अन् अनैतिक सबंध; IPS अधिकाऱ्यावर डॉक्टर पत्नीचे आरोप

सूरज यादव
कर्नाटक कॅडरचे २०१९च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी शिवांशु राजपूत यांच्यावर पत्नी डॉक्टर कृति सिंह यांनी ४१ पानी एफआयआर दाखल केलीय. या प्रकरणी ७ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
कानपूरमध्ये राहणाऱ्या शिवांशू यांच्यावर पत्नी कृती यांनी अनेक गंभीर आरोप केलेत. यात शारीरिक, मानसिक छळ केल्याचा आणि त्यांचे इतर महिलांशी अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप केलाय.
शिवांशू यांचे इतर महिलांशी असलेल्या अनैतिक संबंधांना विरोध करताच घटस्फोट देण्याची धमकी दिल्याचं पत्नीने म्हटलंय.
कृती आणि शिवांशु यांचा २०२१ मध्ये प्रेमविवाह झाला होता. २०२३मध्ये त्यांनी एका मुलाला जन्म दिला. यानंतर छळ सुरू झाल्याचं तक्रारीत म्हटलंय.
शिवांशु आणि कृती यांचं लग्न फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये मोठ्या धुमधडाक्यात झालं होतं. यासाठी कृती सिंह यांच्या कुटुंबाने दोन कोठी खर्च केले होते.
लग्नानंतर काही दिवसातच वाद सुरू झाले. हुंड्याची मागणी करत माझ्यासह माहेरच्या मंडळींना धमकी दिल्याचा आरोप पत्नी कृती यांनी केलाय.
२० लाख रोकड, १९ लाखांची कार, सोन्याचे दागिने आणि लग्न धुमधडाक्यात लावून देण्याची मागणी शिवांशुच्या कुटुंबियांनी केली होती असा दावा पत्नीने केलाय.
आयपीएस अधिकारी शिवांशु यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. पत्नी मला माझ्या मुलाला भेटू देत नाही असं शिवांशु यांनी म्हटलं.
