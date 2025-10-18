ट्रेकर्सचं स्वर्ग! अमरावतीचा ऐतिहासिक वारसा असणाऱ्या गाविलगड किल्ल्याला नक्की भेट द्या

Aarti Badade
गाविलगड किल्ला महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा नावाच्या टेकडीजवळ आहे. हा किल्ला भारताच्या केंद्र सरकारद्वारे संरक्षित आहे.
Sakal
या किल्ल्यावर पर्शियन भाषेत अनेक शिलालेख आहेत, ज्यात त्याच्या सात दरवाज्यांच्या बांधणीची तारीख नोंदवली आहे.
Sakal
वेढा घालण्याच्या वेळी देवतलाव आणि खंतलाव नावाचे दोन पाण्याचे टाके किल्ल्यासाठी मुख्य पाण्याचे स्रोत होते. हे दोन टाके आजही महत्त्वाचे आहेत.
Sakal
किल्ल्याच्या आत एका मशिदीचे अवशेष आढळतात. मशिदीत गुंतागुंतीच्या दगडी जाळीदार कामासह एक चौकोनी छत आणि सात कमानी असलेला दर्शनी भाग आहे. मशिदीचा एक मिनार आजही दिसतो.
Sakal
स्थानिक लोकांचा विश्वास आहे की गवळी समुदायाने हा किल्ला १२-१३ व्या शतकात बांधला होता.'गवळी' (पाद्री समुदाय) या किल्ल्याच्या नावात ध्वन्यात्मक साम्य आहे.
Sakal
हा किल्ला ट्रेकर्सचे स्वर्ग मानला जातो.जवळपास एक्सप्लोर करा. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, बोटॅनिकल गार्डन, कालापानी तलाव आणि पवनचक्की चिखलदरा हिल स्टेशन.
Sakal
भारतीयांसाठी ₹५ आणि परदेशींसाठी ₹३०० आहे.भेट देण्याचा सर्वोत्तम काळ: मार्च ते जून दरम्यान हवामान थंड आणि आनंददायी असते.
Sakal
शिवाजी महाराज येण्यापूर्वी येथून चालायचा पुण्याचा कारभार
Daulatmangal Fort
esakal