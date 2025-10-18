ट्रेकर्सचं स्वर्ग! अमरावतीचा ऐतिहासिक वारसा असणाऱ्या गाविलगड किल्ल्याला नक्की भेट द्या

Aarti Badade

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक ठिकाण

गाविलगड किल्ला महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा नावाच्या टेकडीजवळ आहे. हा किल्ला भारताच्या केंद्र सरकारद्वारे संरक्षित आहे.

Sakal

किल्ल्याची ऐतिहासिक रचना

या किल्ल्यावर पर्शियन भाषेत अनेक शिलालेख आहेत, ज्यात त्याच्या सात दरवाज्यांच्या बांधणीची तारीख नोंदवली आहे.

Sakal

पाण्याचे महत्त्वाचे टाके

वेढा घालण्याच्या वेळी देवतलाव आणि खंतलाव नावाचे दोन पाण्याचे टाके किल्ल्यासाठी मुख्य पाण्याचे स्रोत होते. हे दोन टाके आजही महत्त्वाचे आहेत.

Sakal

मशीद आणि स्थापत्यकला

किल्ल्याच्या आत एका मशिदीचे अवशेष आढळतात. मशिदीत गुंतागुंतीच्या दगडी जाळीदार कामासह एक चौकोनी छत आणि सात कमानी असलेला दर्शनी भाग आहे. मशिदीचा एक मिनार आजही दिसतो.

Sakal

किल्ल्याचे नाव आणि लोककथा

स्थानिक लोकांचा विश्वास आहे की गवळी समुदायाने हा किल्ला १२-१३ व्या शतकात बांधला होता.'गवळी' (पाद्री समुदाय) या किल्ल्याच्या नावात ध्वन्यात्मक साम्य आहे.

Sakal

ट्रॅकर्सचे स्वर्ग आणि जवळची ठिकाणे

हा किल्ला ट्रेकर्सचे स्वर्ग मानला जातो.जवळपास एक्सप्लोर करा. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, बोटॅनिकल गार्डन, कालापानी तलाव आणि पवनचक्की चिखलदरा हिल स्टेशन.

Sakal

प्रवेश शुल्क आणि सर्वोत्तम वेळ

भारतीयांसाठी ₹५ आणि परदेशींसाठी ₹३०० आहे.भेट देण्याचा सर्वोत्तम काळ: मार्च ते जून दरम्यान हवामान थंड आणि आनंददायी असते.

Sakal

शिवाजी महाराज येण्यापूर्वी येथून चालायचा पुण्याचा कारभार

Daulatmangal Fort

|

esakal

येथे क्लिक करा