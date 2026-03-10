कधीकाळी मध्य पूर्वेचे 'पॅरिस' होते इराण, महिलांची होती मॉडर्न लाईफ, पाहा फोटो

Yashwant Kshirsagar

आधुनिक इराण

इराण हे १९७० च्या दशकात मध्य पूर्वातील सर्वात आधुनिक राष्ट्रांपैकी एक होते. तेहरान शहरातील लोकांचे राहणीमान हे पाश्चात्य देशांप्रमाणे होतेय

महिलांच्या स्वातंत्र्याचे युग

महिला मिनी-स्कर्ट, छोट्या टॉप्स आणि आधुनिक फॅशनमध्ये फिरत असत. हिजाब अनिवार्य नव्हता; शहरांमध्ये अनेक महिला हिजाब न घालता फिरायच्या

शिक्षणात प्रगती

इराणच्या विद्यापीठांमध्ये १९७० पर्यंत सुमारे एक तृतीयांश विद्यार्थी महिला होत्या. उच्च शिक्षण, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात महिलांची संख्या वाढत होती.

रोजगार, व्यावसायिक संधी

महिला डॉक्टर, वकील, पायलट, न्यायाधीश आणि उच्च पदांवर काम करत होत्या. त्या पुरुषांसोबत खांद्याला खांदा लावून काम करत.

मतदानाचा अधिकार

१९६३ मध्ये शाह मोहम्मद रजा पहलवी यांनी श्वेत क्रांती अंतर्गत महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला. महिला संसदेतही निवडून येत होत्या.

आधुनिकीकरणाचा कणा

१९६३ पासून सुरू झालेल्या या क्रांतीत जमीन सुधारणा, शिक्षण विस्तार आणि महिलांच्या हक्कांवर भर होता. यामुळे साक्षरता दर प्रचंड वाढला.

तेहरानची नाईटलाईफ

नाईटक्लब, चित्रपटगृहे, कॅफे आणि पब हे सामान्य होते. तरुण पुरुष-स्त्रिया मोकळेपणाने मिसळत आणि पार्टी करत.

मद्यपान, सामाजिक जीवन

मद्यपान किंवा धूम्रपानावर कोणतेही निर्बंध नव्हते. सामाजिक जीवन पाश्चात्य राष्ट्रांसारखे मुक्त आणि उत्साही होते.

महिलांना ड्रायव्हिंग

महिला कार चालवत होत्या आणि सार्वजनिक ठिकाणी पुरुषांसोबत सहज फिरत होत्या. हे स्वातंत्र्य विशेषतः शहरी भागात दिसत होते.

ब्रिटन-अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र

इराण हे ब्रिटन आणि अमेरिकेचे महत्त्वाचे मित्रराष्ट्र होते. तेल व्यापार आणि लष्करी सहकार्यामुळे आर्थिक प्रगती झपाट्याने होत होती.

शहरी विरुद्ध ग्रामीण फरक

शहरे (तेहरान, शिराज) आधुनिक होती, पण ग्रामीण भागात पारंपरिक जीवनशैली कायम होती. आधुनिकीकरण मुख्यतः शहरांपुरते मर्यादित होते.

आर्थिक, सामाजिक प्रगती

तेल उत्पन्नामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत झाली. औद्योगिकीकरण, नवीन कारखाने आणि शिक्षण संस्था वाढल्या.

इस्लामिक क्रांती

१९७० च्या दशकाच्या शेवटी इराण आधुनिक, समृद्ध आणि मुक्त दिसत होते, पण आर्थिक असमानता आणि राजकीय दडपशाहीमुळे असंतोष वाढत होता, ज्याने १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीला जन्म दिला.

