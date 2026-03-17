LPG गॅसचं टेन्शन काहीच नाही..युद्धामुळे 1 एप्रिलपासून 'या' 20 वस्तू महागणार

Saisimran Ghashi
इराण-इस्रायल युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून प्लास्टिक, पॉलिमर आणि रेझिनच्या किमती २५% पर्यंत वाढल्या आहेत.
Main impact of the iran-israel war
esakal
आंतरराष्ट्रीय शिपिंग खर्च ७-१०% ने वाढला असून रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन झाल्याने आयात महाग झाली आहे.
Increase in import and shipping costs
esakal
कार, दुचाकी यांच्या किमती ५-६% ने वाढण्याची शक्यता असून ऑटो कंपन्या २-३% वाढीची तयारी करत आहेत.
Prices of cars and two-wheelers
esakal
मर्सिडीज-बेंझ आणि ऑडी यांनी १ एप्रिलपासून आपल्या कारांच्या किमती २% ने वाढवण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.
Announcement by luxury car companies
esakal
टीव्ही, फ्रीज, एसी यांसारख्या गृहोपयोगी उपकरणांच्या किमती ५-६% ने वाढणार असून प्लास्टिक भागांच्या किंमतीमुळे हे होत आहे.
Electronics and appliances to become expensive
esakal
गोदरेज एंटरप्रायझेससारख्या कंपन्यांनी कच्च्या मालाच्या किमती झपाट्याने वाढल्याने एप्रिलपासून ५-६% किंमत वाढ अपरिहार्य असल्याचे सांगितले आहे.
Opinion of companies like Godrej
esakal
शूज, सिंथेटिक कपडे आणि पेंट्स यांच्या किमती ९-१०% ने वाढू शकतात; वुडलँड इंडियाने ८-१२% आणि बर्जर पेंट्सने ५% वाढ जाहीर केली आहे.
Shoes, clothes, and paints price hike
esakal
रोजच्या आयुष्यातील अनेक वस्तू महाग होत असल्याने ग्राहकांना बजेट काळजीपूर्वक करावे लागेल आणि ही युद्धाची आग घराघरात पोहोचली आहे.
War Impact on consumers
esakal
esakal