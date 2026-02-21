कोणत्या देशातले लोक सर्वांत जास्त वर्षे जगतात? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर

जागतिक आरोग्य संघटना

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि विविध जागतिक निर्देशांकांनुसार (Life Expectancy Index), जगातील सर्वाधिक आयुर्मान असलेल्या देशांबद्दल आज आपण जाणून घेऊया

WHO Life Expectancy Index

मोनाको (Monaco)

हा देश जगातील सर्वाधिक सरासरी आयुर्मान (सुमारे ८७ वर्षे) असलेला देश मानला जातो.

हाँगकाँग (Hong kong)

आशियामध्ये हाँगकाँगचे लोक त्यांच्या शिस्तबद्ध जीवनशैलीमुळे सरासरी ८५ वर्षांपेक्षा जास्त जगतात.

जपान (Japan)

जपानमधील सकस आहार आणि प्रगत आरोग्य सुविधांमुळे तिथे 'शंभरी' ओलांडलेल्या लोकांची संख्या मोठी आहे.

मकाऊ (Macau)

मकाऊमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे सरासरी आयुर्मान ८५ वर्षांच्या आसपास असून ते जपानच्या बरोबरीने आहे.

स्वित्झर्लंड (Switzerland)

युरोपमध्ये स्वित्झर्लंडमधील लोक त्यांच्या उच्च राहणीमानामुळे सर्वाधिक (सुमारे ८४ वर्षे) जगतात.

सिंगापूर (Singapore)

सिंगापूरची उत्कृष्ट सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था तिथल्या नागरिकांच्या दीर्घायुष्यासाठी कारणीभूत आहे.

इटली आणि स्पेन (Italy & Spain)

येथील 'मेडिटेरेनियन डाएट' (फळे, भाज्या आणि ऑलिव्ह ऑईल) मुळे येथील लोकांचे आयुर्मान जास्त आहे.

