कोणत्या देशातले लोक सर्वांत जास्त वर्षे जगतात? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि विविध जागतिक निर्देशांकांनुसार (Life Expectancy Index), जगातील सर्वाधिक आयुर्मान असलेल्या देशांबद्दल आज आपण जाणून घेऊया
WHO Life Expectancy Index
हा देश जगातील सर्वाधिक सरासरी आयुर्मान (सुमारे ८७ वर्षे) असलेला देश मानला जातो.
Monaco people long life secret
आशियामध्ये हाँगकाँगचे लोक त्यांच्या शिस्तबद्ध जीवनशैलीमुळे सरासरी ८५ वर्षांपेक्षा जास्त जगतात.
Hong kong people long life secret
जपानमधील सकस आहार आणि प्रगत आरोग्य सुविधांमुळे तिथे 'शंभरी' ओलांडलेल्या लोकांची संख्या मोठी आहे.
Japan people long life secret
मकाऊमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे सरासरी आयुर्मान ८५ वर्षांच्या आसपास असून ते जपानच्या बरोबरीने आहे.
Macau people long life secret
युरोपमध्ये स्वित्झर्लंडमधील लोक त्यांच्या उच्च राहणीमानामुळे सर्वाधिक (सुमारे ८४ वर्षे) जगतात.
Switzerland people long life secret
सिंगापूरची उत्कृष्ट सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था तिथल्या नागरिकांच्या दीर्घायुष्यासाठी कारणीभूत आहे.
Singapore people long life secret
येथील 'मेडिटेरेनियन डाएट' (फळे, भाज्या आणि ऑलिव्ह ऑईल) मुळे येथील लोकांचे आयुर्मान जास्त आहे.
Italy & Spain people long life secret
