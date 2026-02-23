Transgender Marriage Story : तृतीयपंथी फक्त एका रात्रीसाठी कोणाशी लग्न करतात? लग्नानंतर दुसऱ्याच दिवशी का विधवा व्हावं लागतं?

बाळकृष्ण मधाळे

तृतीयपंथीयांचा एकरात्रीचा विवाह सोहळा

तृतीयपंथी समाजात अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण आणि पारंपरिक प्रथा प्रचलित आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाची प्रथा म्हणजे, भगवान इरावण यांच्याशी एका रात्रीसाठी केले जाणारे प्रतीकात्मक लग्न.

तृतीयपंथी कोणाला कुलदैवत मानतात?

तृतीयपंथी समुदाय भगवान इरावण यांना आपले कुलदैवत मानतो.

इरावण आणि तृतीयपंथी विवाहाची अद्भुत कथा

परंपरेनुसार, दरवर्षी विशेष धार्मिक सोहळ्यात तृतीयपंथी इरावणाशी विवाह करतात. मात्र, हा विवाह फक्त एका रात्रीपुरताच असतो. दुसऱ्या दिवशी इरावणाच्या बलिदानाची आठवण म्हणून विधवांप्रमाणे शोक व्यक्त करण्याची प्रथा पाळली जाते.

इरावण कोण होते?

पौराणिक कथेनुसार, इरावण हे पांडवांपैकी अर्जुन यांचे पुत्र होते. महाभारत या महाकाव्यानुसार, कुरुक्षेत्राच्या युद्धापूर्वी पांडवांनी विजयासाठी देवी कालीची पूजा केली. या पूजेसाठी राजकुमाराचे बलिदान आवश्यक असल्याचे सांगितले गेले.

इरावण यांची अट

या वेळी इरावण यांनी स्वतःचे बलिदान देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, त्यांनी एक अट ठेवली, बलिदानापूर्वी त्यांना विवाह करायचा होता. आता प्रश्न निर्माण झाला की, एका दिवसासाठी लग्न करून दुसऱ्या दिवशी विधवा होण्यास कोण तयार होईल?

श्रीकृष्णाने मोहिनीचे रूप केले धारण

अशा वेळी श्रीकृष्ण यांनी मोहिनीचे रूप धारण केले आणि इरावणशी विवाह केला. दुसऱ्या दिवशी इरावणाचे बलिदान झाल्यानंतर श्रीकृष्णांनी विधवेच्या रूपात शोक व्यक्त केला.

प्रतीकात्मक विवाह

या घटनेपासून तृतीयपंथी समाज इरावणाला आपला देव मानतो. त्या स्मरणार्थ ते प्रतीकात्मक विवाह करतात आणि दुसऱ्या दिवशी विधवांसारखा शोक पाळतात.

अद्वितीय सांस्कृतिक परंपरा

ही परंपरा श्रद्धा, त्याग आणि पौराणिक कथांशी जोडलेली एक अद्वितीय सांस्कृतिक परंपरा मानली जाते.

