कच्चं की शिजवलेलं गाजर? आरोग्यासाठी कोणतं आहे बेस्ट?

Anushka Tapshalkar
गाजरातील पोषकतत्त्वे शरीरासाठी फायदेशीर मानली जातात. पण गाजर कच्चे खाणे अधिक आरोग्यदायी आहे की शिजवून खाल्ल्याने त्यातील पोषकतत्त्वांचे शोषण अधिक चांगल्या प्रकारे होते? जाणून घेऊया.
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कच्च्या गाजरांमध्ये फायबर, बीटा-कॅरोटीन आणि पोटॅशियम मुबलक असते. फायबरमुळे पचनक्रिया आणि आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.
Raw Carrot
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गाजराला नारंगी रंग देणारे बीटा-कॅरोटीन शरीरात व्हिटॅमिन A मध्ये रूपांतरित होते. त्यामुळे डोळ्यांचे सामान्य आरोग्य आणि रोगप्रतिकारशक्तीसाठी ते महत्त्वाचे ठरते.
Good Source of Beta-Carotene
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गाजर शिजवल्याने त्यातील पेशींची रचना मऊ होते. त्यामुळे बीटा-कॅरोटीन शरीराला तुलनेने अधिक सहजपणे उपलब्ध होऊ शकते.
What Happens after Carrots are Boiled
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अभ्यासानुसार, शिजवलेल्या गाजरातून शरीराला बीटा-कॅरोटीन शोषून घेणे सोपे होऊ शकते. हे पोषकतत्त्व व्हिटॅमिन A मध्ये रूपांतरित होते.
Why Boiled Carrot Beneficial
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गाजर खूप वेळ किंवा अतितापमानावर शिजवल्यास काही पोषक तत्त्वांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे वाफवणे, हलके उकडणे किंवा कमी वेळ शिजवणे हे चांगले पर्याय आहेत.
Avoid Boiling Too Much
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दोन्ही प्रकारच्या गाजरांचे स्वतःचे फायदे आहेत. कच्चे गाजर फायबरसाठी, तर हलके शिजवलेले गाजर बीटा-कॅरोटीनच्या उपलब्धतेसाठी फायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे आहारात दोन्ही प्रकारांचा समावेश करणे उत्तम.
Raw VS Boiled Carrot Benefits
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Protein Intake as per Age and Weight
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