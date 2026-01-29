मेंदू अन् हृदयावर वर थेट परिणाम! दुर्लक्षित करू नका हे लक्षणं

Aarti Badade

हिमोग्लोबिन नॉर्मल म्हणजे सगळं आलबेल नाही!

हिमोग्लोबिनची पातळी सामान्य असेल तर शरीरात लोहाची कमतरता नाही. पण तज्ज्ञांच्या मते, कमी हिमोग्लोबिन हा लोहाच्या कमतरतेचा अंतिम टप्पा आहे.

हृदय आणि मेंदूवर परिणाम

लोहाचे काम केवळ रक्त तयार करणे नाही, प्रत्येक भागाला ऑक्सिजन पोहोचवणे हे आहे. कमतरतेमुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो, हृदय आणि मेंदू दोन्ही कमकुवत होऊ शकतात.

सकाळी उठल्यावर थकवा जाणवणे

पुरेशी झोप घेऊनही सकाळी उठल्यावर थकवा जाणवत असेल तर हे लोहाच्या कमतरतेचे सुरुवातीचे लक्षण असू शकते. यामुळे स्नायू देखील कमकुवत होतात.

हृदयाची धडधड वाढणे

पायऱ्या चढल्यानंतर छातीत धडधडणे सुरू होत असेल, तर सावध व्हा. शरीराला कमी ऑक्सिजन मिळाल्यामुळे हृदयाला रक्ताभिसरणासाठी जास्त कष्ट करावे लागतात.

मेंदूची कार्यक्षमता आणि एकाग्रता

मेंदूला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही, तेव्हा कार्यक्षमता मंदावते. कोणत्याही गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करताना अडथळा किंवा कामात मन न लागणे, मानसिक परिणाम आहेत.

गोड खाण्याची तीव्र इच्छा

शरीराला जेव्हा लोहाअभावी ऊर्जा मिळत नाही, तेव्हा मेंदू त्वरित ऊर्जेसाठी गोड पदार्थ खाण्याचे संकेत देतो. तर ते लोहाच्या कमतरतेमुळे असू शकते.

बाह्य शारीरिक लक्षणे

तोंडाचे कोपरे फुटणे, जिभेवर सतत जळजळ होणे आणि नखे कमकुवत होणे ही स्पष्ट शारीरिक लक्षणे आहेत. महिलांमध्ये मासिक पाळीनंतर दीर्घकाळ अशक्तपणा जाणवणे लक्षण आहे.

फेरिटिन टेस्ट आहे महत्त्वाची

हिमोग्लोबिन चेक करून थांबू नका. शरीरातील लोहाचा खरा साठा तपासण्यासाठी फेरिटिन टेस्ट करणे आवश्यक आहे. वेळीच निदान झाल्यास हृदय आणि मेंदूचे कायमचे नुकसान टाळता येते.

