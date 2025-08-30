अशक्तपणावर रामबाण! रोजच्या आहारात या आयर्न फूड्सचा समावेश करा

Aarti Badade

अशक्तपणा

अशक्तपणाच्या रुग्णांनी या गोष्टी खाव्यात, लोहाची पातळी झपाट्याने वाढेल

अॅनिमिया म्हणजे काय?

लोहाच्या कमतरतेमुळे होणारा आजार = अॅनिमिया,शरीरात पुरेसे लोह नसल्याने लाल रक्तपेशी निरोगी राहत नाहीत. परिणामी थकवा, अशक्तपणा जाणवतो.

लक्षणे

थकवा, कमजोरी,श्वास घ्यायला त्रास,चक्कर येणे,त्वचा फिकट होणे

कारणे

पुरेसे लोह न खाणे,रक्तस्त्राव (मासिक पाळी, दुखापत),आतड्यांमधून रक्त कमी होणे.

उपाय कसा?

आहारात लोहयुक्त पदार्थांचा समावेश,व्हिटॅमिन C सोबत खाल्ल्यास लोह चांगल्या प्रकारे शोषले जाते,डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक.

पालक

पालक = नॉन-हीम आयर्नचा उत्तम स्रोत,सॅलड, स्मूदी, भाजी, सूपमध्ये वापरा

भोपळ्याच्या बिया

लोहाचे चांगले स्रोत,सॅलड, दही, ओट्सवर शिंपडा

बीट

लोहयुक्त व रक्तवर्धक,सॅलड, सूप किंवा ज्यूसमध्ये खा

मसूर

लोह आणि प्रथिनांचा स्रोत सूप, स्टू, करीमध्ये वापरा

डार्क चॉकलेट

किमान 70% कोको असलेले डार्क चॉकलेट आयर्नची पातळी वाढवते

निष्कर्ष

आहारात लोहयुक्त पदार्थांचा समावेश करा. निरोगी जीवनासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार घ्या

