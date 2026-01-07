प्रेग्नन्सीत अ‍ॅनिमिया टाळायचा असेल तर आहारात समावेश करा 'हे' आयर्नयुक्त पदार्थ

प्रेग्नन्सीत आयर्न का गरजेचं?

प्रेग्नन्सीमध्ये कमी हिमोग्लोबिन 'सामान्य' नसतं. आई आणि बाळाच्या आरोग्यासाठी लोह अत्यंत आवश्यक आहे.

Why Iron is Important in Pregnancy 

हिरव्या पालेभाज्या

पालक, मेथी आणि शेवग्याची पाने ही नैसर्गिक लोहाचे उत्कृष्ट स्रोत असून प्रेग्नन्सीत हिमोग्लोबिन वाढवण्यास मदत करतात.

Green Leafy Vegetables

कडधान्ये व डाळी

डाळी, चणे आणि राजमा यामध्येसुद्धा आयर्न असते. प्रेग्नन्सीत रोजच्या आहारात त्यांचा आवर्जून समावेश करावा.

Cereals and pulses |

सुकामेवा, बिया व ड्रायफ्रूट्स

खजूर, अंजीर, तीळ आणि भोपळ्याच्या बिया खाल्ल्याने शरीराला नैसर्गिक आयर्न मिळते आणि हिमोग्लोबिन वाढण्यास चांगली मदत होते.

Dry Fruits and Seeds

भरड धान्ये

नाचणी आणि बाजरी या भरड धान्यांमध्ये आयर्नसोबत फायबरही भरपूर प्रमाणात असते, जे प्रेग्नन्सीत पचन आणि हिमोग्लोबिन दोन्हीसाठी उपयुक्त ठरते.

अंडी, मासे व कमी चरबीचं मांस

प्राणीजन्य अन्नातून मिळणारे आयर्न शरीरात तुलनेने वेगाने आणि अधिक प्रभावीपणे शोषले जाते.

आयर्न शोषण वाढवण्याचे टिप्स

  • लिंबू, आवळा आणि पेरू खा.

  • जेवणाच्या आधी किंवा नंतर चहा-कॉफी पिणे टाळा.

