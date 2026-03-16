महिलांनो सावध! पाळीचे चक्र बिघडवणाऱ्या ‘या’ 4 सवयी आजच सोडा

Aarti Badade
बदलत्या जीवनशैलीमुळे महिलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून मासिक पाळीच्या चक्रात बिघाड होणे ही मोठी समस्या बनली आहे.
Irregular periods causes
Sakal
सण किंवा लग्नकार्यासाठी पाळी पुढे ढकलण्याच्या गोळ्या घेणे म्हणजे नैसर्गिक चक्राशी छेडछाड करणे होय, जे शरीरासाठी अत्यंत घातक ठरते.
शरीरावर अनावश्यक चरबी वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम हार्मोन्सवर होतो, ज्यामुळे पाळी अनियमित होऊन गर्भधारणेत अडथळे निर्माण होतात.
झपाट्याने वजन कमी करण्यासाठी सप्लिमेंट्स किंवा गोळ्यांचे सेवन केल्याने शरीराचे नैसर्गिक संतुलन बिघडते आणि पाळीच्या समस्या वाढतात.
धूम्रपान आणि मद्यपानामुळे शरीरातील उष्णता वाढते, ज्याचा थेट परिणाम मासिक पाळीच्या वेळेवर आणि प्रवाहावर दिसून येतो.
सततचा मानसिक तणाव आणि बारीक गोष्टींची चिंता केल्यामुळे 'मानसिक संतुलन' बिघडते, जे पीसीओडी (PCOD) सारख्या आजारांना निमंत्रण देते.
पाळी पुढे ढकलण्यासाठी औषधांऐवजी नैसर्गिक घरगुती उपायांचा विचार करा आणि स्वतःच्या आरोग्याशी तडजोड करणे टाळा.
जर पाळी वारंवार अनियमित होत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष न करता त्वरित तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे भविष्यातील धोके टाळण्यासाठी गरजेचे आहे.
