व्हिटॅमिन D ची कमतरता वाढवते का थायरॉईड कर्करोगाचा धोका?

Aarti Badade
थायरॉईड कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असून संशोधक आता आहार आणि पोषण यांसारख्या घटकांचा कर्करोगाशी असलेला संबंध शोधत आहेत.
Vitamin D deficiency and thyroid cancer
Sakal
ड जीवनसत्त्व शरीरात एका हार्मोनप्रमाणे कार्य करते, जे रोगप्रतिकारक शक्ती आणि पेशींची वाढ नियंत्रित करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते.
ड जीवनसत्त्व शरीरातील पेशींचे विभाजन नियंत्रित करते आणि कर्करोगाला कारणीभूत ठरणारी असामान्य पेशींची वाढ रोखण्यास मदत करू शकते.
काही निरीक्षणात्मक अभ्यासांनुसार, थायरॉईड कर्करोग असलेल्या रुग्णांमध्ये ड जीवनसत्त्वाची पातळी निरोगी व्यक्तींच्या तुलनेत कमी आढळली आहे.
रक्तातील ड जीवनसत्त्वाची अत्यंत कमी पातळी थायरॉईड कर्करोग होण्याच्या शक्यतेशी काही प्रमाणात संबंधित असू शकते, असे काही विश्लेषणांतून समोर आले आहे.
ड जीवनसत्त्वाची कमतरता थेट कर्करोगाला कारणीभूत आहे की नाही, याबाबत अद्याप कोणतेही ठोस वैज्ञानिक पुरावे समोर आलेले नाहीत.
पुरेसा सूर्यप्रकाश, फॅटी फिश, अंड्याचा पिवळा बलक, दुग्धजन्य पदार्थ आणि मशरूम यांतून शरीराला आवश्यक ड जीवनसत्त्व मिळू शकते.
थायरॉईड कर्करोग टाळण्यासाठी केवळ व्हिटॅमिन D वर अवलंबून न राहता संतुलित आहार आणि नियमित आरोग्य तपासणी करणे महत्त्वाचे आहे.
