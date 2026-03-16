व्हिटॅमिन D ची कमतरता वाढवते का थायरॉईड कर्करोगाचा धोका?

Aarti Badade

थायरॉईड कर्करोग

थायरॉईड कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असून संशोधक आता आहार आणि पोषण यांसारख्या घटकांचा कर्करोगाशी असलेला संबंध शोधत आहेत.

Vitamin D deficiency and thyroid cancer

व्हिटॅमिन D केवळ जीवनसत्त्व नाही

ड जीवनसत्त्व शरीरात एका हार्मोनप्रमाणे कार्य करते, जे रोगप्रतिकारक शक्ती आणि पेशींची वाढ नियंत्रित करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते.

असामान्य पेशींच्या वाढीवर नियंत्रण

ड जीवनसत्त्व शरीरातील पेशींचे विभाजन नियंत्रित करते आणि कर्करोगाला कारणीभूत ठरणारी असामान्य पेशींची वाढ रोखण्यास मदत करू शकते.

संशोधनातील काही महत्त्वाचे निष्कर्ष

काही निरीक्षणात्मक अभ्यासांनुसार, थायरॉईड कर्करोग असलेल्या रुग्णांमध्ये ड जीवनसत्त्वाची पातळी निरोगी व्यक्तींच्या तुलनेत कमी आढळली आहे.

कमतरता आणि कर्करोगा धोका

रक्तातील ड जीवनसत्त्वाची अत्यंत कमी पातळी थायरॉईड कर्करोग होण्याच्या शक्यतेशी काही प्रमाणात संबंधित असू शकते, असे काही विश्लेषणांतून समोर आले आहे.

निष्कर्ष अद्याप पूर्णपणे सिद्ध नाहीत

ड जीवनसत्त्वाची कमतरता थेट कर्करोगाला कारणीभूत आहे की नाही, याबाबत अद्याप कोणतेही ठोस वैज्ञानिक पुरावे समोर आलेले नाहीत.

व्हिटॅमिन D चे नैसर्गिक स्रोत

पुरेसा सूर्यप्रकाश, फॅटी फिश, अंड्याचा पिवळा बलक, दुग्धजन्य पदार्थ आणि मशरूम यांतून शरीराला आवश्यक ड जीवनसत्त्व मिळू शकते.

आरोग्यासाठी

थायरॉईड कर्करोग टाळण्यासाठी केवळ व्हिटॅमिन D वर अवलंबून न राहता संतुलित आहार आणि नियमित आरोग्य तपासणी करणे महत्त्वाचे आहे.

