स्त्रिया शंख वाजवतात की नाही? धर्मशास्त्र काय सांगतं?

हिंदू धर्मात शंख अत्यंत पवित्र आणि शुभ मानला जातो. कोणतीही पूजा, आरती किंवा धार्मिक कार्यक्रम शंखनादाने (Shankha-blow) सुरू करण्याची वर्षानुवर्षांची परंपरा आहे.
असे मानले जाते की शंखाच्या आवाजामुळे वातावरणातील नकारात्मक ऊर्जा मिटते आणि सभोवताली सकारात्मक स्पंदन निर्माण होते. तो ऊर्जा, धैर्य आणि विजयाचे प्रतीक आहे.
स्त्रियांना शंख वाजवण्यास मनाई आहे का? धर्मग्रंथात, वेदात किंवा शास्त्रात स्त्रियांनी शंख वाजवू नये, असा उल्लेख कुठेही केलेला नाही. ही केवळ एक जुनी धारणा आहे.
पूर्वीच्या काळात महिलांची शारीरिक क्षमता कमी मानली जायची, म्हणून त्या शंख फुंकत नाहीत. अशी परंपरा बनली. मात्र, कोलकात्याची दुर्गापूजा यांसारख्या उत्सवांमध्ये महिला आजही शंख फुंकतात. महाभारतात द्रौपदीने शंख फुंकल्याचा उल्लेख आहे.
शंख वाजवताना घेतली जाणारी खोल श्वासोच्छ्वास (Deep Breathing) क्रिया फुफ्फुसांची क्षमता (Lung Capacity) वाढवते. यामुळे दमा आणि सर्दी-खोकला यांसारख्या समस्या कमी होतात.
नियमित शंखनाद केल्याने घसा, उदर आणि छातीचे स्नायू बळकट (Muscle Strengthening) होतात. पोटातील अवयवांवर कंपनाचा सकारात्मक परिणाम होऊन पचन (Digestion) सुधारते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, गरोदरपणात (Pregnancy) शंख फुंकण्याकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे, कारण त्यामुळे पोटावर ताण येऊ शकतो. उर्वरित काळात स्त्रिया निर्बंधाशिवाय शंख फुंकू शकतात.
