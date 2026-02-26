दररोज बीटाचा रस पिणे खरंच आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे का?

Anushka Tapshalkar
हृदयासाठी लाभदायक
नारिंगी बटाट्याच्या रसातील नैसर्गिक नायट्रेट्स रक्तवाहिन्यांना आराम देतात आणि रक्तसंचार सुधारतात. हे हृदयासाठी फायदेशीर आहे आणि उच्च रक्तदाब कमी करण्यास मदत करते.
अत्यधिक प्रमाणात बटाट्याचा रस प्यायल्यास काही लोकांचा रक्तदाब खूप कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे चक्कर, कमजोरी किंवा थकवा येऊ शकतो.
नायट्रेट्स शरीरातील पेशींमध्ये ऑक्सिजन पोहोचवतात, ज्यामुळे स्टॅमिना वाढते आणि व्यायाम करताना ताकद टिकवता येते.
अत्यधिक सेवन केल्यास पचनातील गोंधळ, हलकी चक्कर किंवा उलटीसारखा त्रास होऊ शकतो.
लो ब्लड प्रेशर असलेले, मूत्रपिंडाचे त्रास असलेले किंवा पथरीचा इतिहास असलेले लोक बटाट्याचा रस रोज पिण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
बटाट्याचा रस नायट्रेट्स, अँटीऑक्सिडंट्स आणि इतर पोषकद्रव्यांनी भरलेला आहे, ज्यामुळे शरीरातील ऊर्जा आणि आरोग्य सुधारते.
बटाट्याचा रस योग्य प्रमाणात पिणे फायदेशीर आहे, परंतु आपली शरीरस्थिती आणि आरोग्य लक्षात घेऊनच रोज सेवन करावे.
