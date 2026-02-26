दररोज बीटाचा रस पिणे खरंच आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे का?

Anushka Tapshalkar

हृदयासाठी लाभदायक

नारिंगी बटाट्याच्या रसातील नैसर्गिक नायट्रेट्स रक्तवाहिन्यांना आराम देतात आणि रक्तसंचार सुधारतात. हे हृदयासाठी फायदेशीर आहे आणि उच्च रक्तदाब कमी करण्यास मदत करते.

sakal

रक्तदाबाची काळजी

अत्यधिक प्रमाणात बटाट्याचा रस प्यायल्यास काही लोकांचा रक्तदाब खूप कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे चक्कर, कमजोरी किंवा थकवा येऊ शकतो.

sakal

व्यायाम कार्यक्षमता वाढवतो

नायट्रेट्स शरीरातील पेशींमध्ये ऑक्सिजन पोहोचवतात, ज्यामुळे स्टॅमिना वाढते आणि व्यायाम करताना ताकद टिकवता येते.

Sakal

जास्त प्रमाणात प्यायल्यास त्रास

अत्यधिक सेवन केल्यास पचनातील गोंधळ, हलकी चक्कर किंवा उलटीसारखा त्रास होऊ शकतो.

sakal

काही लोकांसाठी धोकादायक

लो ब्लड प्रेशर असलेले, मूत्रपिंडाचे त्रास असलेले किंवा पथरीचा इतिहास असलेले लोक बटाट्याचा रस रोज पिण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

sakal

नैसर्गिक पोषकद्रव्ये

बटाट्याचा रस नायट्रेट्स, अँटीऑक्सिडंट्स आणि इतर पोषकद्रव्यांनी भरलेला आहे, ज्यामुळे शरीरातील ऊर्जा आणि आरोग्य सुधारते.

sakal

सुरक्षित आणि फायदेशीर सेवन

बटाट्याचा रस योग्य प्रमाणात पिणे फायदेशीर आहे, परंतु आपली शरीरस्थिती आणि आरोग्य लक्षात घेऊनच रोज सेवन करावे.

sakal

स्वस्त नाही, फ्री इलाज! नारळाच्या सालींचे आहेत 4 आश्चर्यकारक फायदे

Amazing Health Benefits of Coconut Peels

|

Sakal

आणखी वाचा