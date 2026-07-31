उपाशी पोटी काळा चहा पिणे फायदेशीर ठरू शकते का?

Aarti Badade

दिवसाची होते उत्साही सुरुवात

सकाळी उपाशी पोटी काळा चहा प्यायल्याने शरीराला ताजेतवाने वाटते. थकवा आणि आळस कमी होऊन दिवसभर ऊर्जा टिकून राहण्यास मदत होते.

black tea drink empty stomach

|

Sakal

मेटाबॉलिझमला मिळते चालना

ब्लॅक टीमधील नैसर्गिक घटक मेटाबॉलिझम सक्रिय ठेवण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे संतुलित आहार आणि व्यायामासोबत वजन नियंत्रणात ठेवणे सोपे होऊ शकते.

black tea drink empty stomach

|

Sakal

रोगप्रतिकारशक्ती

काळ्या चहामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक असतात. हे शरीराला संसर्गांपासून संरक्षण देण्यास आणि रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत ठेवण्यास मदत करतात.

black tea drink empty stomach

|

Sakal

हाडांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त

मर्यादित प्रमाणात ब्लॅक टीचे सेवन केल्यास हाडांच्या आरोग्याला आधार मिळू शकतो आणि शरीर अधिक सक्रिय राहण्यास मदत होते.

black tea drink empty stomach

|

Sakal

चेहऱ्यावर येतो नैसर्गिक तजेला

सकाळी काळा चहा घेतल्याने शरीराला ऊर्जा मिळते. त्यामुळे ताजेपणा जाणवतो आणि त्वचा अधिक फ्रेश दिसण्यास मदत होऊ शकते.

black tea drink empty stomach

|

Sakal

आरोग्यदायी सवय, पण मर्यादेतच

दिवसातून १ ते २ कप ब्लॅक टी पुरेसा आहे. जास्त प्रमाणात किंवा अॅसिडिटीचा त्रास असल्यास उपाशीपोटी चहा पिणे टाळावे.

black tea drink empty stomach

|

Sakal

महत्त्वाची टीप

ही माहिती सामान्य आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. अॅसिडिटी, अल्सर किंवा इतर आरोग्य समस्या असल्यास उपाशीपोटी काळा चहा पिण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

black tea drink empty stomach

|

Sakal

डाळ शिजवण्याची 'ही' चुकीची पद्धत ठरू शकते आरोग्यासाठी घातक!

Simple Change Can Make Your Dal Healthier

|

Sakal

येथे क्लिक करा