चिया सीड्सचे पाणी फिटनेससाठी योग्य की अयोग्य?

Aarti Badade

चिया बियांचे पाणी

सध्या इंटरनेटवर चिया बियांचे पाणी पिणे खूप ट्रेंडिंग आहे… पण हे खरंच आरोग्यदायी आहे का?

पचन सुधारते आणि पोट भरते

सकाळी चिया बियाण्यांचे पाणी प्यायल्याने पोट भरल्यासारखे वाटते आणि पचन सुधारते.

१२ पट पाणी शोषण्याची क्षमता!

संशोधनानुसार चिया बिया त्यांच्या वजनाच्या १२ पट पाणी शोषतात. यामुळे शरीर हायड्रेट राहतं.

आहारतज्ज्ञ काय सांगतात?

भिजवलेली चिया बिया सहज पचतात आणि पोषण मिळते.

सुपरफूड का मानतात?

चिया बियात ओमेगा-३, फायबर, आणि प्रथिने मुबलक प्रमाणात असतात – त्यामुळे पचनासाठी फायदेशीर.

रक्तातील साखर आणि कोलेस्टेरॉल कमी

फायबरमुळे साखरेचे प्रमाण आणि कोलेस्टेरॉल कमी होण्यास मदत होते.

गॅस्ट्रो

भिजवलेली चिया बिया पोट फुगण्याची समस्या कमी करतात.

कंबर बारीक – वजन कमी न करता!

८०० पेक्षा अधिक तरुणांवर केलेल्या अभ्यासात कंबर कमी झाली, जास्त वजन कमी न करता.

जळजळ कमी करणारे अँटीऑक्सिडंट्स

चिया बियात क्वेरसेटिन आणि क्लोरोजेनिक अॅसिड असतात – जे शरीरातील सूज कमी करतात.

आरोग्य!

चिया बियाण्यांचे पाणी हे फक्त ट्रेंड नाही – ते आरोग्यासाठी खरोखर फायदेशीर आहे… पण रोजच्या आहारात समतोलातच!

