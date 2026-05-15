उपाशीपोटी नारळ पाणी पल्याने किडनी धोक्यात येते का?

Apurva Kulkarni
नारळ पाणी हे शरीराला थंडावा देतं तसंच नारळ पाण्यात नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्स असतात त्यामुळे शरीरातील कमतरता भरून काढण्यास मदत होते.
रिकाम्या पोटी नारळ पाणी पिल्यास पोट हलकं राहतं आणि अॅसिडिटीचा त्रास कमी होतो.
नारळ पाण्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते. नारळ पाण्यात कॅलरी कमी असतात. त्यामुळे त्याचा फायदा डायटसाठी होतो.
ब्लडप्रेशर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नारळपाणी खास मदत करतं. पोटॅशियम रक्तदाब संतुलित ठेवण्यासाठी ते उपयुक्त ठरतं.
नारळपाणी किडनीसाठी खुप चांगलं आहे. जर अनोशी पोटी नारळपाणी पिल्यास किंवा नियमित नारळपाणी पिल्यास शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढण्यास मदत करतं.
तुम्ही रोज एक नारळ पाणी पिलं तर तुमच्या चेहऱ्यावर चमक येते, तुमची त्वचा अधिक फ्रेश वाटते.
रोज सकाळी नारळ पाणी पिल्यास शरीरातील ऊर्जा वाढण्यास मदत होतो.
