व्हेलमासा पिल्लांना पाण्यात स्तनपान कसा करते? पाहा फोटो

Apurva Kulkarni
व्हेल मासा हा सस्तन प्राणी आहे. त्यामुळे तो पिल्लांना इतर प्राण्याप्रमाणे दूध पाजते.
Whales Breastfeed
esakal
माहितीनुसार व्हेल माशाचं दूध घट्ट असतं. त्यामुळे जेव्हा तो दूध फेकतो त्यावेळी ते पाण्यात मिसळत नाही.
तज्ञाच्या म्हणण्यांनुसार व्हेल माशाचं दूध हे टूथपेस्टसारखं जड असतं. त्यामुळे ती लवकर पाण्यात मिक्स होत नाही.
व्हेल माश्याच्या दुधात ३५ ते ६० टक्के फॅट असतं. तसंच माणसाच्या दुधापेक्षा कित्येक पटीनं ते जास्त असतं.
व्हेल माझा दररोज ४२ ते ५७ लिटर दूध तयार करत. जेव्हा व्हेलचं मोठं स्थलांतर असतं, त्यावेळी दूध पिल्लांसाठी महत्त्वाचं ठरतं.
जेव्हा व्हेल आई पिल्लांना दूध पाजते त्यावेळी व्हेलचं वजन जवळपास ९७ किलो कमी होऊ लागतं.
तर व्हेल माशाचं पिल्ल्याचं वजन दिवसाला ३५ किलो वजन वाढतं.
