जेवणानंतर पाणी पिणं योग्य की अयोग्य? आयुर्वेद काय सांगतं?

Anushka Tapshalkar

जेवल्यानंतर लगेच पाणी

हा प्रश्न अनेकांना पडतो, पण तज्ज्ञांच्या मते यामागे महत्त्वाचं विज्ञान आहे.

आयुर्वेद काय सांगतो?

आयुर्वेदानुसार पाणी पिण्याची योग्य वेळ पचनक्रियेवर थेट परिणाम करते.

धन्वंतरींचा श्लोक काय सांगतो?

“अजिर्ने भेशजम वारी…” या श्लोकानुसार, जेवताना पाणी अमृतासारखं, पण जेवल्यानंतर लगेच पाणी विषासारखं मानलं जातं.

जेवताना पाणी प्यावं का?

हो, पण थोडं-थोडं. यामुळे अन्न पचायला मदत होते आणि शरीर हायड्रेट राहते.

जेवल्यानंतर लगेच पाणी का टाळावं?

यामुळे पचनासाठी आवश्यक ‘अग्नी’ कमी होतो आणि अन्न नीट पचत नाही.

काय समस्या होऊ शकतात?

गॅस, अपचन, आम्लपित्त आणि लठ्ठपणा यांसारख्या समस्या वाढू शकतात.

योग्य सवय कोणती?

निरोगी पचनासाठी जेवणानंतर किमान 30 मिनिटांनी पाणी पिणं सर्वात योग्य मानलं जातं.

