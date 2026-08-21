रोज चपाती खाणे आरोग्यासाठी चांगले आहे का?

Aarti Badade
भारतीय जेवणातील चपाती हा महत्त्वाचा पदार्थ आहे. संपूर्ण गव्हाच्या पिठापासून बनवलेली चपाती योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास आहारात पोषण आणि ऊर्जा देण्यास मदत करू शकते.
chapati benefits health
Sakal
संपूर्ण गव्हाची चपाती ही फायबर, लोह, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि बी-कॉम्प्लेक्स जीवनसत्त्वांचा स्रोत आहे. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून ती उपयुक्त ठरू शकते.
chapati benefits health
Sakal
चपातीमध्ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स आणि फायबर असतात. त्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळण्यास आणि जेवणानंतर बराच वेळ तृप्त वाटण्यास मदत होऊ शकते.
chapati benefits health
Sakal
गव्हाच्या चपातीतील फायबर पचनसंस्थेच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. योग्य प्रमाणात फायबर घेतल्याने बद्धकोष्ठता टाळण्यास मदत होऊ शकते.
chapati benefits health
Sakal
चपातीमध्ये अतिरिक्त तूप, लोणी किंवा तेल न वापरता ती खाल्ल्यास अनावश्यक कॅलरी कमी ठेवता येतात. मात्र वजन नियंत्रणासाठी चपातीचे प्रमाण आणि संपूर्ण आहार महत्त्वाचा आहे.
chapati benefits health
Sakal
गव्हाच्या पिठात पालक, गाजर, मेथी किंवा इतर भाज्या मिसळून चपाती बनवू शकता. यामुळे चपातीमध्ये विविध पोषक घटक आणि फायबर वाढवता येते.
chapati benefits health
Sakal
रिफाइंड पिठाऐवजी संपूर्ण गव्हाचे पीठ वापरा आणि चपातीसोबत डाळ, भाजी, कडधान्ये किंवा प्रथिनांचा स्रोत घ्या.
chapati benefits health
Sakal
Mustard Oil vs Refined Oil belly button
Sakal