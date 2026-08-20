नाभीत कोणते तेल लावावे? मोहरीचे तेल की गोडेतेल?

Aarti Badade
मोहरीचे तेल, खोबरेल तेल किंवा बदामाचे तेल वापरण्याची पद्धत काही ठिकाणी प्रचलित आहे, मात्र त्याचे ठोस आरोग्य फायदे सिद्ध झालेले नाहीत.
Mustard Oil vs Refined Oil belly button
Sakal
आयुर्वेदिक पद्धतींमध्ये मोहरीच्या तेलाचा वापर त्वचेचा कोरडेपणा आणि मसाजासाठी केला जातो.
Mustard Oil vs Refined Oil belly button
Sakal
नाभीत मोहरीचे तेल टाकल्याने फुटलेल्या ओठांवर थेट उपचार होतात, याला पुरेसा वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.
Mustard Oil vs Refined Oil belly button
Sakal
खोबरेल तेल त्वचेवर लावल्यास मॉइश्चरायझिंग प्रभाव मिळू शकतो, पण नाभीत टाकल्याने संपूर्ण शरीराला विशेष फायदा होतो असे सिद्ध झालेले नाही.
Mustard Oil vs Refined Oil belly button
Sakal
बदामाच्या तेलाचा वापर त्वचा मऊ ठेवण्यासाठी केला जातो; मात्र नाभीत तेल टाकण्याचे विशिष्ट आरोग्य फायदे सिद्ध झालेले नाहीत.
Mustard Oil vs Refined Oil belly button
Sakal
नाभीजवळची त्वचा स्वच्छ ठेवून बाहेरून थोडे तेल लावू शकता, पण जळजळ, खाज किंवा पुरळ दिसल्यास लगेच वापर थांबवा.
Mustard Oil vs Refined Oil belly button
Sakal
नाभीत तेल टाकल्याने पचन, सांधेदुखी किंवा शरीरातील दाहावर उपचार होतात असे समजण्यापेक्षा, त्रास असल्यास योग्य वैद्यकीय सल्ला घेणे अधिक सुरक्षित आहे.
Mustard Oil vs Refined Oil belly button
Sakal
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Sakal