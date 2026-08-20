नाभीत कोणते तेल लावावे? मोहरीचे तेल की गोडेतेल?

Aarti Badade

नाभीत कोणते तेल वापरावे?

मोहरीचे तेल, खोबरेल तेल किंवा बदामाचे तेल वापरण्याची पद्धत काही ठिकाणी प्रचलित आहे, मात्र त्याचे ठोस आरोग्य फायदे सिद्ध झालेले नाहीत.

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मोहरीचे तेल

आयुर्वेदिक पद्धतींमध्ये मोहरीच्या तेलाचा वापर त्वचेचा कोरडेपणा आणि मसाजासाठी केला जातो.

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Sakal

ओठांच्या कोरडेपणासाठी?

नाभीत मोहरीचे तेल टाकल्याने फुटलेल्या ओठांवर थेट उपचार होतात, याला पुरेसा वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.

Mustard Oil vs Refined Oil belly button

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Sakal

खोबरेल तेलाचा पर्याय

खोबरेल तेल त्वचेवर लावल्यास मॉइश्चरायझिंग प्रभाव मिळू शकतो, पण नाभीत टाकल्याने संपूर्ण शरीराला विशेष फायदा होतो असे सिद्ध झालेले नाही.

Mustard Oil vs Refined Oil belly button

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Sakal

बदामाचे तेल

बदामाच्या तेलाचा वापर त्वचा मऊ ठेवण्यासाठी केला जातो; मात्र नाभीत तेल टाकण्याचे विशिष्ट आरोग्य फायदे सिद्ध झालेले नाहीत.

Mustard Oil vs Refined Oil belly button

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Sakal

वापर करायचा असल्यास काळजी घ्या

नाभीजवळची त्वचा स्वच्छ ठेवून बाहेरून थोडे तेल लावू शकता, पण जळजळ, खाज किंवा पुरळ दिसल्यास लगेच वापर थांबवा.

Mustard Oil vs Refined Oil belly button

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Sakal

सल्ला

नाभीत तेल टाकल्याने पचन, सांधेदुखी किंवा शरीरातील दाहावर उपचार होतात असे समजण्यापेक्षा, त्रास असल्यास योग्य वैद्यकीय सल्ला घेणे अधिक सुरक्षित आहे.

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