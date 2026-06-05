रोज चीज खाल्ल्याने शरीरात काय होते?

Aarti Badade

पोषक तत्त्वांचा खजिना

चीज हे कॅल्शियम आणि प्रथिनांचा (प्रोटीन) एक उत्तम स्त्रोत मानले जाते, जे हाडांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर असते.

Cheese to Eat Daily for Health

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Sakal

मर्यादित सेवनाचा नियम

चीजमध्ये सॅच्युरेटेड फॅट्स आणि सोडियमचे प्रमाण जास्त असल्याने त्याचे नेहमी मर्यादित सेवन करणेच आरोग्यासाठी हितावह ठरते.

Cheese to Eat Daily for Health

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Sakal

तज्ज्ञांचा सल्ला

एक निरोगी आहाराचा भाग म्हणून, आरोग्य तज्ञ सहसा दररोज अगदी मध्यम प्रमाणात दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन करण्याची शिफारस करतात.

Cheese to Eat Daily for Health

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Sakal

अतिसेवनाचे धोके

चीजचे अतिसेवन करणे नेहमी टाळले पाहिजे, कारण यामुळे शरीरातील सॅच्युरेटेड फॅट्सचे प्रमाण वाढून आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

Cheese to Eat Daily for Health

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Sakal

हृदयविकार आणि काळजी

उच्च रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल किंवा हृदयविकार असलेल्या व्यक्तींनी आहारातील चीजचे प्रमाण कमी ठेवावे किंवा तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच ते खावे.

Cheese to Eat Daily for Health

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Sakal

संतुलित आहार पद्धत

आपल्या रोजच्या आहारात चीजचा समावेश करताना, ते इतर पौष्टिक पदार्थांसोबत नेहमी संतुलित आहाराचा एक भाग असावे.

Cheese to Eat Daily for Health

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Sakal

वैयक्तिक आरोग्य सुरक्षा

आपल्या वैयक्तिक आरोग्याच्या स्थितीनुसार आहारातील कोणत्याही मोठ्या बदलांसाठी नेहमी तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे उत्तम ठरते.

Cheese to Eat Daily for Health

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Sakal

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