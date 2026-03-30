पावसाच्या गारा खाणं चांगलं की वाईट? शरीरावर काय होतात परिणाम?

Anushka Tapshalkar
आज पुण्यात वीजांच्या कडकडाटासह गारांचा पाऊस झाला. बऱ्याचदा गारांचा पाऊस झाला की अनेकांना गारा खायची इच्छा होते. पण गारा खाणं खरंच चांगलं असतं का? की आपल्या शरीरावर याचे काहा परिणाम होतात?
Can You Eat Ice Balls with Hailstones
गारा हवेत असलेल्या धुळकण, रासायनिक अवशेषांभोवती तयार होते. शहरांमध्ये हे अधिक धोकेदायक ठरू शकते.
गारा जमिनीवर पडताच त्यावरून बॅक्टेरिया आणि माती चिकटते.
संशोधनानुसार गार्यात उच्च प्रमाणात नायट्रेट्स आणि इतर हानिकारक पदार्थ असू शकतात.
गारा लहान असो की मोठा, शरीराला दुखापत होऊ शकते.
काही लोक नैसर्गिक गारा म्हणून खातात, पण त्यातील घटक हानीकारक ठरू शकतात.
पिण्यासाठी स्वच्छ, घरातील बर्फ वापरणे अधिक सुरक्षित आहे.
पर्यावरणीय प्रदूषणामुळे गारा खाणे टाळा, आरोग्यासाठी धोका टाळणे आवश्यक आहे.
