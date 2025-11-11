दहशतवादी हल्ल्यात गाडीचे नुकसान झाल्यास insurance मिळतो का?

Sandip Kapde

प्रश्न:

दहशतवादी हल्ल्यात गाडीचे नुकसान झाल्यास विमा मिळतो का, हा सर्वसाधारणपणे विचारला जाणारा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

स्फोट:

दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ झालेल्या कार स्फोटानंतर या विषयावर चर्चा अधिक वाढली आहे.

विमा:

सर्व मोटार विमा पॉलिसी दहशतवादी हल्ल्यांमुळे होणारे नुकसान आपोआप कव्हर करत नाहीत.

व्यापक:

जर गाडीचा कॉम्प्रिहेन्सिव्ह (Comprehensive) विमा असेल, तर दहशतवादी स्फोटामुळे झालेलं नुकसान कव्हर मिळू शकते.

तपास:

पॉलिसी दस्तऐवजात 'Terrorism Cover' समाविष्ट आहे का, हे स्पष्टपणे तपासणे आवश्यक असते.

TRIP:

भारतात दहशतवाद जोखीम कव्हर देण्यासाठी Terrorism Risk Insurance Pool (TRIP) कार्यरत आहे.

अ‍ॅड-ऑन:

काहीवेळा दहशतवादी जोखीम संरक्षण अतिरिक्त अ‍ॅड-ऑन स्वरूपात घ्यावे लागते.

दावा:

दहशतवादी घटनेत गाडीचे नुकसान झाल्यास, विमा कंपनीकडे तुरंत दावा नोंदवणे आवश्यक असते.

पुरावे:

नुकसानाचे फोटो, पोलीस पंचनामा आणि अधिकृत अहवाल हे दावा मंजुरीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात.

सुरक्षितता:

योग्य विमा कव्हर घेतल्यास दहशतवादी हल्ल्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.

