दहशतवादी हल्ल्यात गाडीचे नुकसान झाल्यास insurance मिळतो का?

दहशतवादी हल्ल्यात गाडीचे नुकसान झाल्यास विमा मिळतो का, हा सर्वसाधारणपणे विचारला जाणारा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ झालेल्या कार स्फोटानंतर या विषयावर चर्चा अधिक वाढली आहे.
सर्व मोटार विमा पॉलिसी दहशतवादी हल्ल्यांमुळे होणारे नुकसान आपोआप कव्हर करत नाहीत.
जर गाडीचा कॉम्प्रिहेन्सिव्ह (Comprehensive) विमा असेल, तर दहशतवादी स्फोटामुळे झालेलं नुकसान कव्हर मिळू शकते.
पॉलिसी दस्तऐवजात 'Terrorism Cover' समाविष्ट आहे का, हे स्पष्टपणे तपासणे आवश्यक असते.
भारतात दहशतवाद जोखीम कव्हर देण्यासाठी Terrorism Risk Insurance Pool (TRIP) कार्यरत आहे.
काहीवेळा दहशतवादी जोखीम संरक्षण अतिरिक्त अॅड-ऑन स्वरूपात घ्यावे लागते.
दहशतवादी घटनेत गाडीचे नुकसान झाल्यास, विमा कंपनीकडे तुरंत दावा नोंदवणे आवश्यक असते.
नुकसानाचे फोटो, पोलीस पंचनामा आणि अधिकृत अहवाल हे दावा मंजुरीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात.
योग्य विमा कव्हर घेतल्यास दहशतवादी हल्ल्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
