Hyundai i20 किंमत, फिचर्स अन् स्पेसिफिकेशन्स जाणून घ्या...

Sandip Kapde
हुंडाई आय20 मध्ये 1.0-लिटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजिन दिले असून ते 120 bhp पावर जनरेट करते.
Hyundai i20
esakal
1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन 83 hp पावर आणि 115 Nm टॉर्क तयार करण्यास सक्षम आहे.
Hyundai i20
esakal
नव्या आय20 मध्ये सुरक्षिततेसाठी सहा एअरबॅग्सची सुविधा उपलब्ध आहे.
Hyundai i20
esakal
कारमध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल फीचर ड्रायव्हिंग दरम्यान स्थिरता राखण्यास मदत करते.
Hyundai i20
esakal
व्हेहिकल स्टॅबिलिटी मॅनेजमेंट प्रणाली वळणांवर आणि घसरणाऱ्या रस्त्यांवर कार नियंत्रित ठेवते.
Hyundai i20
esakal
हिल स्टार्ट असिस्ट फीचर चढावर कार सुरू करताना रोल बॅक होण्यापासून बचाव करते.
Hyundai i20
esakal
1.5 लिटर डिझेल इंजिन फोर सिलेंडर युनिट असून चांगली मायलेज आणि ताकद प्रदान करते.
Hyundai i20
esakal
7-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमुळे कार 0 ते 100 किमी/तास वेग फक्त 9.9 सेकंदात गाठते.
Hyundai i20
esakal
1.0 लिटर टर्बो इंजिन 6-स्पीड iMT (इंटेलिजेंट मॅन्युअल ट्रान्समिशन) पर्यायात देखील उपलब्ध आहे.
Hyundai i20
esakal
कारमध्ये 10.25 इंचाची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट प्रणाली देण्यात आली आहे.
Hyundai i20
esakal
स्मार्टवॉच आणि गुगल अँड्रॉईड कनेक्टिव्हिटीमुळे कारचे फंक्शन्स मोबाइलवरूनही नियंत्रित करता येतात.
Hyundai i20
esakal
हुंडाई आय20 चे बेस व्हेरिएंट अंदाजे ₹6.50 लाख तर टॉप व्हेरिएंट सुमारे ₹10.60 लाख किंमतीत उपलब्ध आहे.
Hyundai i20
esakal
New Hyundai Venue
esakal