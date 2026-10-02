रोज शौचाला गेलेच पाहिजे का? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात

Aarti Badade
एका दिवसासाठी शौचास झाले नाही, तर लगेच घाबरण्याची गरज नसते; प्रत्येक व्यक्तीची शौचाची नैसर्गिक पद्धत वेगळी असू शकते.
healthy bowel habits
Sakal
शौच मोठ्या आतड्यात जास्त वेळ राहिल्यास त्यातील पाणी शोषले जाते आणि मल अधिक कडक होऊ शकतो.
healthy bowel habits
Sakal
मल कडक झाल्याने पोट फुगणे, जडपणा, पोटात कळा येणे आणि गॅसचा त्रास जाणवू शकतो.
healthy bowel habits
Sakal
बद्धकोष्ठता केवळ किती वेळा शौचास होते यावर ठरत नाही; सतत जोर लावावा लागणे, कडक मल होणे किंवा आतडे पूर्ण साफ न झाल्यासारखे वाटणे हीदेखील लक्षणे आहेत.
healthy bowel habits
Sakal
दीर्घकाळ बद्धकोष्ठता राहिल्यास मूळव्याध, गुदद्वाराला भेगा आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये मलाचा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असते.
healthy bowel habits
Sakal
दिवसभर पुरेसे पाणी प्या, फायबरयुक्त पदार्थ खा, नियमित हालचाल किंवा व्यायाम करा आणि शौचाची इच्छा झाल्यास ती रोखू नका.
healthy bowel habits
Sakal
शौचातून रक्त येणे, अचानक वजन कमी होणे, दीर्घकाळ तीव्र पोटदुखी किंवा शौचाच्या सवयींमध्ये अचानक कायमस्वरूपी बदल झाल्यास वैद्यकीय सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
healthy bowel habits
Sakal
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Sakal