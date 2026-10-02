रोज शौचाला गेलेच पाहिजे का? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात

Aarti Badade

रोज शौचास जाणे गरजेचे आहे का?

एका दिवसासाठी शौचास झाले नाही, तर लगेच घाबरण्याची गरज नसते; प्रत्येक व्यक्तीची शौचाची नैसर्गिक पद्धत वेगळी असू शकते.

healthy bowel habits

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एक दिवस शौच न झाल्यास काय होते?

शौच मोठ्या आतड्यात जास्त वेळ राहिल्यास त्यातील पाणी शोषले जाते आणि मल अधिक कडक होऊ शकतो.

healthy bowel habits

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Sakal

यामुळे कोणता त्रास होऊ शकतो?

मल कडक झाल्याने पोट फुगणे, जडपणा, पोटात कळा येणे आणि गॅसचा त्रास जाणवू शकतो.

healthy bowel habits

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Sakal

एक दिवस शौच न होणे म्हणजे बद्धकोष्ठता नाही

बद्धकोष्ठता केवळ किती वेळा शौचास होते यावर ठरत नाही; सतत जोर लावावा लागणे, कडक मल होणे किंवा आतडे पूर्ण साफ न झाल्यासारखे वाटणे हीदेखील लक्षणे आहेत.

healthy bowel habits

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Sakal

बद्धकोष्ठता कायम राहिल्यास धोका वाढतो

दीर्घकाळ बद्धकोष्ठता राहिल्यास मूळव्याध, गुदद्वाराला भेगा आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये मलाचा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असते.

healthy bowel habits

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Sakal

बद्धकोष्ठता टाळण्यासाठी काय कराल?

दिवसभर पुरेसे पाणी प्या, फायबरयुक्त पदार्थ खा, नियमित हालचाल किंवा व्यायाम करा आणि शौचाची इच्छा झाल्यास ती रोखू नका.

healthy bowel habits

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Sakal

ही लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

शौचातून रक्त येणे, अचानक वजन कमी होणे, दीर्घकाळ तीव्र पोटदुखी किंवा शौचाच्या सवयींमध्ये अचानक कायमस्वरूपी बदल झाल्यास वैद्यकीय सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.

healthy bowel habits

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Sakal

राजगड किल्ला किती वर्ष जुना आहे?

rajgad fort age history

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