मध गरम पाण्यात मिसळून पिणे खरंच सुरक्षित आहे का? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Aarti Badade
पाणी आणि मधाचे मिश्रण हे आरोग्यासाठी एक नैसर्गिक अमृत मानले जाते. जर तुम्ही योग्य पद्धतीने याचे सेवन केले, तर शरीरात अनेक सकारात्मक बदल दिसून येतात.
मध हे 'प्रीबायोटिक' म्हणून काम करते. कोमट पाण्यासोबत घेतल्याने पचन सुधारते आणि आतड्यांमधील चांगल्या बॅक्टेरियांची वाढ होते.
मधातील अँटीऑक्सिडंट आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म तुमची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करतात, ज्यामुळे वारंवार होणाऱ्या आजारांपासून संरक्षण मिळते.
जर तुम्हाला घसा खवखवणे किंवा सतत खोकल्याचा त्रास असेल, तर कोमट पाणी आणि मध हा एक प्रभावी घरगुती उपाय आहे.
हे मिश्रण शरीरातील चयापचय क्रिया वेगवान करते, ज्यामुळे अतिरिक्त चरबी जाळण्यास आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत मिळते.
मधातील नैसर्गिक साखर शरीराला त्वरित ऊर्जा देते. सकाळी रिकाम्या पोटी हे पाणी प्यायल्याने दिवसभर ताजेतवाने वाटते.
हे पेय शरीरातील विषारी पदार्थ (Toxins) बाहेर टाकते, ज्यामुळे त्वचा स्वच्छ आणि चमकदार होते. मुरुमांच्या समस्याही यामुळे कमी होतात.
मध कधीही उकळत्या पाण्यात टाकू नका. जास्त उष्णतेमुळे मधातील नैसर्गिक गुणधर्म नष्ट होतात. पाणी नेहमी कोमट असावे.
जर तुम्हाला अधिक फायदे हवे असतील, तर या मिश्रणात अर्ध्या लिंबाचा रस किंवा चिमूटभर दालचिनी पावडर देखील घालू शकता.
सकाळी रिकाम्या पोटी किंवा रात्री झोपण्यापूर्वी कोमट पाण्यातून मधाचे सेवन करणे शरीरासाठी सर्वात जास्त फायदेशीर ठरते.
