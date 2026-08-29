साखरेऐवजी गूळ खाणं खरंच फायदेशीर आहे का?

Aarti Badade

साखरेऐवजी गूळ

साखरेच्या किमती वाढल्याने अनेकजण गुळाचा वापर करत आहेत.
पण गूळ साखरेपेक्षा पौष्टिक आहे का? जाणून घ्या त्यामागचं सत्य.

jaggery benefits

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Sakal

गुळात असतात पोषक घटक

गुळामध्ये साखरेच्या तुलनेत काही जीवनसत्त्वे आणि खनिजे आढळतात.
त्यामुळे गूळ हा तुलनेने अधिक पौष्टिक गोड पदार्थ मानला जातो.

jaggery benefits

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Sakal

पचनासाठी गूळ उपयोगी?

गुळाचे सेवन केल्याने पचनक्रियेला चालना मिळण्यास मदत होऊ शकते.
म्हणूनच जेवणानंतर थोडा गूळ खाण्याची परंपरा अनेक ठिकाणी आहे.

jaggery benefits

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Sakal

शरीराला मिळते ऊर्जा

गुळामध्ये नैसर्गिक साखर असल्याने त्यातून शरीराला ऊर्जा मिळते.
मात्र गूळही गोड पदार्थ असल्याने त्याचे सेवन मर्यादित ठेवणे गरजेचे आहे.

jaggery benefits

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Sakal

रोगप्रतिकारशक्तीसाठी?

गुळातील काही खनिजे आणि पोषक घटक शरीरासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
मात्र फक्त गूळ खाल्ल्याने रोगप्रतिकारशक्ती मोठ्या प्रमाणात वाढते, असे समजणे योग्य नाही.

jaggery benefits

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Sakal

वजन आणि डायबिटीजबाबत सावध!

गूळ साखरेपेक्षा नैसर्गिक वाटत असला तरी त्यातही साखर आणि कॅलरी असतात.
त्यामुळे गूळ खाल्ल्याने वजन वाढत नाही किंवा डायबिटीजचा धोका राहत नाही, असे म्हणता येणार नाही.

jaggery benefits

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Sakal

गूळ खा, पण प्रमाणात!

साखरेच्या तुलनेत गुळामध्ये काही पोषक घटक अधिक असू शकतात, पण तोही गोड पदार्थच आहे. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून मर्यादित प्रमाणात गुळाचे सेवन करणे योग्य ठरते.

jaggery benefits

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Sakal

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Sakal

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