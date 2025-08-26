गूळ ‘नैसर्गिक’ असला, तरी साखरेपेक्षा हेल्दी आहे का? तज्ज्ञ सांगतात खरी वस्तुस्थिती

Aarti Badade

गूळ विरुद्ध साखर: नेमकं कोणतं आरोग्यदायी?

अनेकांना वाटतं गूळ “नैसर्गिक” म्हणून जास्त चांगला—पण वस्तुस्थिती काय?

Is Jaggery a Healthy Alternative to Sugar | Sakal

तज्ज्ञांचा इशारा

मधुमेह/इन्सुलिन रेसिस्टन्स असलेल्यांसाठी गूळ = साखरच; फायदेशीर समजा आणि जास्त खाल्लं तर धोका.

Is Jaggery a Healthy Alternative to Sugar | Sakal

शरीराला फरक पडतो का?

गोड कोणतंही असो, शरीर ग्लुकोज-फ्रुक्टोजच ओळखतं आणि त्यानुसार रक्तातील साखर वाढते.

Is Jaggery a Healthy Alternative to Sugar | Sakal

घटकांमध्ये फरक

रिफाइंड साखर जवळजवळ सुक्रोज; गुळात लोखंड/पोटॅशियम/मॅग्नेशियम थोडं असतं—पण प्रमाण कमी.

Is Jaggery a Healthy Alternative to Sugar | Sakal

गूळ किती ‘साखरेचा’?

गुळात साधारण 65–90% सुक्रोज असू शकतो; म्हणजे मोठा हिस्सा ‘साखर’च.

Is Jaggery a Healthy Alternative to Sugar | Sakal

कॅलरी काउंट—दोन्ही जवळपास सारखंच

कॅलरीजच्या दृष्टीने गूळ आणि पांढरी साखर फारसा फरक नाही.

Is Jaggery a Healthy Alternative to Sugar | Sakal

ग्लायसेमिक इंडेक्स (GI) धक्का

साखर GI ~65; गूळ GI ~84 किंवा अधिक—म्हणजे गूळ रक्तातील साखर अजून जलद वाढवू शकतो.

Is Jaggery a Healthy Alternative to Sugar | Sakal

‘नैसर्गिक’ = ‘आरोग्यदायी’ नाही

नैसर्गिक टॅगमुळे आरोग्यदायी ठरत नाही; परिणाम रक्तातील साखरेवर समान.

Is Jaggery a Healthy Alternative to Sugar | Sakal

काय करावं? ‘मॉडरेशन’च उपाय

मधुमेह/मेटाबॉलिक समस्या असतील तर दोन्ही मर्यादित; शक्यतो कमी वापर.

Is Jaggery a Healthy Alternative to Sugar | Sakal

स्मार्ट स्वीटनिंग टिप्स

गोड हवं तर फळं, दालचिनी/वेलचीने फ्लेवर वाढवा; दैनंदिन गोडावर नियंत्रण ठेवा.

Is Jaggery a Healthy Alternative to Sugar | Sakal

या 5 खाद्यपदार्थांमुळे वाढतो किडनी फेल्युअरचा धोका!

These Foods Can Damage Your Kidneys | sakal
येथे क्लिक करा