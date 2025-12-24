मामाच्या मुलीशी लग्न करणे योग्य की अयोग्य?

Sandip Kapde

योग्यता

मामाच्या मुलीशी लग्न करणे सामाजिकदृष्ट्या काही ठिकाणी मान्य असले तरी वैद्यकीय दृष्टीने त्याचे परिणाम तपासणे महत्त्वाचे ठरते.

नाते

जवळच्या नातेवाईकांमध्ये लग्न झाल्यास दोघांचे डीएनए आणि जनुके मोठ्या प्रमाणात समान असतात.

मर्यादा

जनुकीय समानतेमुळे गर्भाला मिळणारा वारसा मर्यादित होतो, ज्याचा परिणाम बाळाच्या आरोग्यावर होऊ शकतो.

रिसेसिव्ह

आई-वडील दोघांमध्ये सुप्त अवस्थेतील दोषपूर्ण जनुके असतील तर ती एकत्र येण्याची शक्यता वाढते.

धोका

या परिस्थितीत बाळाला गंभीर जनुकीय आजार होण्याचा धोका तुलनेने अधिक असतो.

दोष

नातेवाईकांत लग्न झालेल्या दाम्पत्यांच्या मुलांमध्ये जन्मजात व्यंगांचे प्रमाण थोडे जास्त आढळते.

आजार

थॅलेसेमिया, सिकलसेल ॲनिमिया यांसारखे अनुवांशिक आजार पुढील पिढीत जाण्याची शक्यता वाढते.

विविधता

अनोळखी व्यक्तीशी लग्न केल्यास जनुकीय विविधता वाढते आणि आजारांचा धोका कमी होतो.

प्रतिकार

जास्त जनुकीय विविधतेमुळे मुलांची रोगप्रतिकारशक्ती अधिक सक्षम बनते.

सल्ला

याच कारणांमुळे वैद्यकीय तज्ज्ञ मामाच्या मुलीशी लग्न करणे टाळण्याचा सल्ला देतात.

डिस्क्लेमर

ही माहिती केवळ शैक्षणिक आणि सामान्य मार्गदर्शनासाठी आहे. वैयक्तिक आरोग्य, नातेसंबंध किंवा वैद्यकीय निर्णयांसाठी नेहमी प्रमाणित वैद्यकीय तज्ज्ञ किंवा काउंसलरचा सल्ला घ्या.

