हिवाळ्यात जास्त वीज वापरली जाते की उन्हाळ्यात?उत्तर जाणून व्हाल थक्क

तापमान कमी होत असताना विजेची मागणी देखील झपाट्याने वाढत आहे. सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की उन्हाळ्यात सर्वाधिक वीज वापर होतो.
परंतु या हिवाळ्यात, मागणीने मागील विक्रमांच्या जवळ पोहोचून सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. खरं तर, १ जानेवारी २०२६ रोजी दिल्लीची कमाल वीज मागणी ५,६०३ मेगावॅट नोंदवली गेली.
जी या हिवाळ्यात आतापर्यंतची सर्वोच्च पातळी आहे. २ जानेवारी रोजी, मागणी ५,५९५ वॅट होती, जी अंदाजे कमाल वीज मागणीपेक्षा फक्त ४०५ मेगावॅट कमी होती.
वीज वितरण कंपन्यांच्या मते, वाढत्या थंडीमुळे, दिल्लीची या हिवाळ्यात सर्वाधिक वीज मागणी 6,000 मेगावॅटपर्यंत पोहोचू शकते. गेल्या वर्षी, जास्तीत जास्त हिवाळ्याची मागणी 5,655 मेगावॅट होती.
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की कमी कालावधीत तिसऱ्यांदा हिवाळ्यातील वीज मागणी 5,000 मेगावॅटपेक्षा जास्त झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांतील हिवाळ्यातील वीज मागणीच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, हिवाळ्यातील वीज वापर सातत्याने वाढत आहे. 2023-2024 मध्ये सर्वाधिक मागणी 5,816 मेगावॅट होती.
जी 2022-2023 मध्ये 5,526 मेगावॅट आणि 2021-2022 मध्ये 5,104 मेगावॅट होती. यावरून स्पष्ट होते की हिवाळा देखील वीज वापरासाठी महत्त्वाचा हंगाम बनत आहे.
डिस्कॉम अधिकाऱ्यांच्या मते, दरवर्षी दिल्लीत वीज मागणीत 6 ते 8 टक्के वाढ होण्याचे सर्वात मोठे कारण हवामान आहे.
हिवाळा जसजसा वाढत जातो तसतसे हीटर, ब्लोअर आणि इतर विद्युत उपकरणांचा वापर वाढतो, ज्यामुळे वापर वाढतो. या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर वीज वितरण कंपन्यांनी आधीच तयारी केली आहे.
मागणी पूर्ण करण्यासाठी, ८४० मेगावॅट सौर, २३२ मेगावॅट रूफटॉप सोलर, ५०० मेगावॅट पवन, ७७ मेगावॅट हायब्रिड आणि ६४७ मेगावॅट जलविद्युत तैनात करण्यात आले आहे.
