हिवाळ्यात जास्त वीज वापरली जाते की उन्हाळ्यात?उत्तर जाणून व्हाल थक्क

Mansi Khambe

विजेची मागणी

तापमान कमी होत असताना विजेची मागणी देखील झपाट्याने वाढत आहे. सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की उन्हाळ्यात सर्वाधिक वीज वापर होतो.

Electricity Use

|

ESakal

मेगावॅट

परंतु या हिवाळ्यात, मागणीने मागील विक्रमांच्या जवळ पोहोचून सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. खरं तर, १ जानेवारी २०२६ रोजी दिल्लीची कमाल वीज मागणी ५,६०३ मेगावॅट नोंदवली गेली.

Electricity Use

|

ESakal

सर्वोच्च पातळी

जी या हिवाळ्यात आतापर्यंतची सर्वोच्च पातळी आहे. २ जानेवारी रोजी, मागणी ५,५९५ वॅट होती, जी अंदाजे कमाल वीज मागणीपेक्षा फक्त ४०५ मेगावॅट कमी होती.

Electricity Use

|

ESakal

सर्वाधिक वीज

वीज वितरण कंपन्यांच्या मते, वाढत्या थंडीमुळे, दिल्लीची या हिवाळ्यात सर्वाधिक वीज मागणी 6,000 मेगावॅटपर्यंत पोहोचू शकते. गेल्या वर्षी, जास्तीत जास्त हिवाळ्याची मागणी 5,655 मेगावॅट होती.

Electricity Use

|

ESakal

हिवाळा

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की कमी कालावधीत तिसऱ्यांदा हिवाळ्यातील वीज मागणी 5,000 मेगावॅटपेक्षा जास्त झाली आहे.

Electricity Use

|

ESakal

मागणी

गेल्या काही वर्षांतील हिवाळ्यातील वीज मागणीच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, हिवाळ्यातील वीज वापर सातत्याने वाढत आहे. 2023-2024 मध्ये सर्वाधिक मागणी 5,816 मेगावॅट होती.

Electricity Use

|

ESakal

हंगाम

जी 2022-2023 मध्ये 5,526 मेगावॅट आणि 2021-2022 मध्ये 5,104 मेगावॅट होती. यावरून स्पष्ट होते की हिवाळा देखील वीज वापरासाठी महत्त्वाचा हंगाम बनत आहे.

Electricity Use

|

ESakal

कारण

डिस्कॉम अधिकाऱ्यांच्या मते, दरवर्षी दिल्लीत वीज मागणीत 6 ते 8 टक्के वाढ होण्याचे सर्वात मोठे कारण हवामान आहे.

Electricity Use

|

ESakal

विद्युत उपकरणे

हिवाळा जसजसा वाढत जातो तसतसे हीटर, ब्लोअर आणि इतर विद्युत उपकरणांचा वापर वाढतो, ज्यामुळे वापर वाढतो. या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर वीज वितरण कंपन्यांनी आधीच तयारी केली आहे.

Electricity Use

|

ESakal

रूफटॉप

मागणी पूर्ण करण्यासाठी, ८४० मेगावॅट सौर, २३२ मेगावॅट रूफटॉप सोलर, ५०० मेगावॅट पवन, ७७ मेगावॅट हायब्रिड आणि ६४७ मेगावॅट जलविद्युत तैनात करण्यात आले आहे.

Electricity Use

|

ESakal

आता ट्रेनमध्ये लष्करी डबे का दिसत नाहीत? ते काढून टाकण्याचे कारण काय?

Railway Military Compartments

|

ESakal

येथे क्लिक करा