आता ट्रेनमध्ये लष्करी डबे का दिसत नाहीत? ते काढून टाकण्याचे कारण काय?

पूर्वी, गाड्यांमध्ये भारतीय सैनिकांसाठी किंवा भारतीय सैन्यासाठी एक अतिरिक्त कोच राखीव असायचा. हा कोच इतर ट्रेनपेक्षा वेगळा होता.
ज्यामध्ये गडद हिरवा रंग आणि भारतीय सैन्याशी संबंधित चिन्हे होती. आज अनेक कारणांमुळे गाड्यांमध्ये या विशेष लष्करी कोचची संख्या कमी होत आहे.
ट्रेनमध्ये लष्करी कोचची संख्या कमी असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे या कोचची मर्यादित उपलब्धता. याचा अर्थ असा की हे कोच सहज उपलब्ध नव्हते.
कधीकधी, हे लष्करी कोच ट्रेनमध्ये उपस्थितही नसत कारण हे कोच वेगळे ठेवले जात होते. कोणत्याही ट्रेनमधील लष्करी कोच हा इतर ट्रेनपेक्षा वेगळा मानला जात असे.
रंग आणि चिन्हे
कारण त्याचा रंग आणि चिन्हे त्याला इतर ट्रेनपेक्षा वेगळा बनवत असत. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही हे असुरक्षित मानले जात असे.
रेल्वेच्या डब्यांमध्ये लष्करी कोच सहज ओळखता येत असल्याने सैनिक आणि जवानांच्या सुरक्षेला धोकाही वाढला. कारण कोणताही हल्लेखोर किंवा दहशतवादी या कोचला आपले लक्ष्य बनवू शकतो.
आज भारतीय रेल्वेने रेल्वेच्या जागांसाठी संरक्षण कोटा वाढवला आहे. ज्यामुळे सैनिकांना नियमित गाड्यांमध्ये सहज जागा मिळू शकतात.
यामुळे भारतीय सैनिकांना आरक्षण मिळवून नियमित गाड्यांमध्ये सहज प्रवास करता येतो. भारतीय रेल्वेने लष्करी डब्यांची संख्या कमी केली असली तरी, विशेष लष्करी गाड्या अजूनही धावतात.
या गाड्या भारतीय सैन्याच्या हालचालीसाठी वापरल्या जातात. ज्यामुळे मोठ्या संख्येने सैनिकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेणे शक्य होते.
भारतीय गाड्यांमध्ये लष्करी कोचची संख्या कमी होण्याचे एक कारण म्हणजे सरकार सैन्याच्या हालचालींसाठी लष्करी विमानांचा वापर वाढवत आहे.
यामुळे त्यांचा प्रवास जलद, सुरक्षित आणि सोपा होतो. भारतीय रेल्वे हळूहळू त्यांचे जुने निळे रंगाचे आयसीएफ कोच काढून टाकत आहे. त्याऐवजी नवीन, आधुनिक एलएचबी कोच आणत आहे.
हे कोच जुन्या कोचपेक्षा सुरक्षित, अधिक प्रगत आणि अधिक आरामदायी आहेत. रेल्वे आता विशेष लष्करी कोच तयार करण्याऐवजी या आधुनिक कोचचा वापर करण्याची योजना आखत आहे.
