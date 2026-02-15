मोबाईल फोनमध्ये खरे सोने आणि चांदी वापरली जाते का? असेल तर का अन् किती प्रमाणात वापरतात? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
तुम्ही कधी विचार केला आहे का की तुम्ही दिवसभर खिशात ठेवता तो स्मार्टफोन खरोखर एक छोटी तिजोरी आहे? हो, सोने, चांदी आणि तांबे यांसारखे मौल्यवान धातू तुमच्या फोनमध्ये लपलेले असतात.
हे धातू फक्त फोन सुंदर बनवण्यासाठी नाही तर तो 'स्मार्ट' बनवण्यासाठी जोडले जातात. आज सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्या आहेत. याबद्दल प्रत्येकजण चिंतेत आहे.
तुमच्या फोनमध्ये असलेल्या या धातूंचे प्रमाण कमी असू शकते. परंतु लाखो स्मार्टफोन्ससोबत एकत्र केल्यावर ते एक मोठा खजिना बनते.
सोने आणि चांदी त्यांच्या उत्कृष्ट चालकतेमुळे मदरबोर्डचे सर्किट एकमेकांशी जोडलेले ठेवतात. सोने हे विजेचे उत्कृष्ट वाहक आहे. पण त्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते कधीही गंजत नाही.
ओलाव्याला बळी पडणाऱ्या फोनच्या सूक्ष्म उपकरणांवर सोन्याचा लेप असतो. यामुळे फोन वर्षानुवर्षे नुकसान न होता काम करू शकतो. चांदी हा विजेचा एक उत्कृष्ट वाहक आहे.
फोनमधील लहान चांदीच्या तारा आणि ठिपके जलद डेटा ट्रान्सफर आणि बटणांच्या योग्य कार्यासाठी जबाबदार असतात. प्रत्येक फोनमध्ये अंदाजे ०.२ ते ०.३ ग्रॅम चांदी असते.
एका सरासरी स्मार्टफोनमध्ये अंदाजे ०.०३४ ग्रॅम सोने असते. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ४०-५० जुन्या फोनमधून एक टन कच्च्या सोन्याच्या धातूपेक्षा जास्त सोने मिळू शकते.
सोने आणि चांदी व्यतिरिक्त फोनमध्ये तांबे आणि पॅलेडियम सारखे महागडे धातू देखील असतात. जे वीज साठवण्यासाठी कॅपेसिटरमध्ये वापरले जातात.
स्मार्टफोन स्क्रीन आणि स्पीकर मॅग्नेट चमकवण्यासाठी १७ वेगवेगळ्या दुर्मिळ पृथ्वी घटकांचा वापर केला जातो. सोने, चांदी, तांबे आणि दुर्मिळ पृथ्वी घटक यांसारखे धातू खूप कमी प्रमाणात असतात.
ज्यामुळे त्यांचे उत्खनन करणे कठीण होते. यासाठी पायरोमेटलर्जी आणि हायड्रोमेटलर्जीसारख्या तंत्रांचा वापर केला जातो. जर आपण जुने फोन रिसायकल केले नाहीत तर आपल्याला नवीन सोने आयात करावे लागेल.
ज्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा कमी होतो. तंत्रज्ञान 5G च्या पलीकडे जात असताना या मौल्यवान धातूंची मागणी वाढणार आहे. ज्यामुळे खाणकाम आणि धातू अभियंत्यांसाठी महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण होतील.
