आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या गणवेशावर आरआर का लिहिलेले असते? याचा नेमका अर्थ काय?

Mansi Khambe

केंद्रीय लोकसेवा आयोग

भारतातील प्रतिष्ठित नोकऱ्यांचा विचार केला तर नागरी सेवांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. केंद्रीय लोकसेवा आयोग दरवर्षी नागरी सेवा परीक्षा घेते.

IPS

ज्यामध्ये IAS, IPS आणि IFS यासारख्या विविध पदांसाठी भरती केली जाते. IAS नंतर, नागरी सेवांसाठी अर्ज करणाऱ्या बहुतेक उमेदवारांसाठी IPS ही दुसरी पसंती असते.

आरआर आणि दोन अंक

जेव्हा जेव्हा आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती होते तेव्हा आपल्याला प्रशिक्षणार्थी आयपीएस अधिकाऱ्याच्या हातावर आरआर आणि दोन अंक दिसतात. तुम्हाला माहिती आहे का हे का लिहिले जाते?

नियमित भरती

आयपीएस अधिकाऱ्याच्या गणवेशावरील आरआर अक्षर म्हणजे नियमित भरती. त्यावरून असे दिसून येते की त्या अधिकाऱ्याची भरती नियमित भरतीद्वारे झाली होती, जी थेट भरती असते.

परीक्षा

या क्रमांकांवरून उमेदवार कोणत्या बॅचचा आहे हे दिसून येते. भारतात कठोर संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) परीक्षा उत्तीर्ण होऊन थेट आयपीएस अधिकारी बनता येते.

हैदराबाद

त्यानंतर या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी हैदराबाद येथील सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी येथे पाठवले जाते. याला थेट भरती असेही म्हणतात. ते आधीच राज्य पोलीस सेवेत कार्यरत आहेत.

राज्य पोलीस सेवा

त्यांना आयपीएसमध्ये बढती देण्यात आली आहे. हे अधिकारी राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर राज्य पोलीस सेवेत प्रवेश करतात.

बढती

त्यांच्या अनुभव आणि क्षमतांच्या आधारे त्यांना आयपीएस पदावर बढती दिली जाते. आरआर व्यतिरिक्त, आयपीएस अधिकाऱ्याच्या गणवेशावर त्याच्या पद आणि कामगिरीनुसार इतर बॅज देखील घातले जातात.

गणवेश

अधिकाऱ्याच्या गणवेशावर अशोक स्तंभ आणि तारे आहेत. जे अधिकाऱ्याच्या पदाचे सूचक आहेत. अधिकाऱ्याच्या गणवेशात खिशात जाणारी डोरी देखील असते. जी शिस्तीचे प्रतीक आहे.

पदके

काही अधिकाऱ्यांना त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेसाठी पदके देखील दिली जातात. जी गणवेशाच्या पुढच्या बाजूला घातली जातात.

यूपीएससी

फक्त यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस उत्तीर्ण होऊन आयपीएस रँक मिळवणाऱ्या उमेदवारांच्या गणवेशावर आरआर लिहिलेले असते.

एसपीएस

दुसरीकडे राज्य पोलीस सेवेतून बढती मिळालेल्या आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या गणवेशावर आरआर लिहिलेले नसते. आयपीएस अधिकारी झाल्यानंतर त्यांच्या गणवेशावरील पीपीएस/एसपीएस अक्षर काढून टाकले जाते.

