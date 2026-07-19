उशीशिवाय झोपणे कोणासाठी फायदेशीर? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Aarti Badade

उशीची गरज असतेच असे नाही

प्रत्येक व्यक्तीची झोपण्याची पद्धत वेगळी असते, त्यामुळे काहींना उशीशिवाय झोपणे अधिक आरामदायी ठरू शकते.

Sleeping Without Pillow

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Sakal

चुकीची उशी ठरू शकते त्रासदायक

खूप उंच किंवा अयोग्य उशी वापरल्याने मान, खांदे आणि पाठीत वेदना होण्याची शक्यता वाढते.

Sleeping Without Pillow

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Sakal

उशीशिवाय झोपण्याचा सल्ला

काही विशिष्ट मानेच्या किंवा पाठीच्या समस्यांमध्ये डॉक्टर उशीशिवाय किंवा पातळ उशी वापरण्याचा सल्ला देतात.

Sleeping Without Pillow

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Sakal

पोटावर झोपणाऱ्यांनी काय करावे?

पोटावर झोपणाऱ्या व्यक्तींनी पातळ उशी किंवा उशीशिवाय झोपल्यास मानेवरील ताण कमी होऊ शकतो.

Sleeping Without Pillow

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Sakal

मानेच्या समस्या

मानदुखी किंवा सर्व्हायकलचा त्रास असल्यास उशीची उंची आणि प्रकार योग्य असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

Sleeping Without Pillow

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Sakal

झोपेची गुणवत्ता

योग्य उशी पाठीच्या कण्याला योग्य आधार देऊन शांत आणि आरामदायी झोप मिळण्यास मदत करते.

Sleeping Without Pillow

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Sakal

डॉक्टरांचा सल्ला

मान, पाठ किंवा झोपेशी संबंधित कोणताही त्रास असल्यास उशी बदलण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते.

Sleeping Without Pillow

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Sakal

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