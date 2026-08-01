सोयाबीन तेल खाणे शरीरासाठी खरोखर फायदेशीर आहे का?

Aarti Badade
सोयाबीन तेलामध्ये व्हिटॅमिन E, व्हिटॅमिन K, ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स आणि हेल्दी फॅट्स भरपूर प्रमाणात असतात, जे शरीराच्या सर्वांगीण आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
soybean oil
Sakal
या तेलातील पॉलीअनसॅच्युरेटेड फॅट्स खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात, त्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
soybean oil
Sakal
सोयाबीन तेलातील व्हिटॅमिन K हाडांची घनता टिकवून ठेवण्यास मदत करते आणि हाडे मजबूत राहण्यासाठी उपयुक्त ठरते.
soybean oil
Sakal
व्हिटॅमिन E आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेचे संरक्षण करतात, नैसर्गिक चमक वाढवतात आणि केस निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
soybean oil
Sakal
सोयाबीन तेलाचा स्मोक पॉईंट जास्त असल्यामुळे ते रोजच्या स्वयंपाकासाठी तसेच तळणासाठीही योग्य मानले जाते.
soybean oil
Sakal
ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स मेंदूच्या कार्यक्षमतेला मदत करतात. नियमित आणि मर्यादित प्रमाणात वापर केल्यास कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यासही मदत होऊ शकते.
soybean oil
Sakal
सोयाबीन तेल पौष्टिक असले तरी कोणतेही तेल मर्यादित प्रमाणातच वापरणे आवश्यक आहे. संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामासोबत याचा वापर केल्यास आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात.
soybean oil
Sakal
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Sakal