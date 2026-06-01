शंखाचा इतिहास खरोखरच 5000 वर्षे जुना आहे का? जाणून घ्या सत्य

Aarti Badade
सिंधू संस्कृतीच्या उत्खननात प्राचीन शंख सापडले असून, यावरून भारतात ५००० वर्षांपूर्वीपासून शंखाचा वापर होत असल्याचे सिद्ध होते.
Shankha history and origin
Sakal
पौराणिक मान्यतेनुसार समुद्रमंथनातून प्राप्त झालेल्या १४ रत्नांपैकी शंख हे एक अत्यंत पवित्र रत्न असून, यात भगवान विष्णूंचा निवास मानला जातो.
भारतात प्राचीन काळापासून शंखाचा वापर युद्धघोषणा करण्यासाठी आणि सैन्याला एकत्र आणण्यासाठी एक राष्ट्रीय नादवाद्य म्हणून केला जात असे.
श्रीकृष्णाच्या शंखाला 'पाञ्चजन्य', अर्जुनाच्या शंखाला 'देवदत्त' तर युधिष्ठिराच्या शंखाला 'अनंतविजय' अशी विशेष नावे होती.
कोणत्याही पूजेच्या किंवा आरतीच्या वेळी केला जाणारा शंखनाद हा विश्वाचा आदिनाद 'ॐ' या पवित्र अक्षराशी जोडलेला आहे.
पूजेसाठी डावीकडे वळलेला वामावर्ती शंख वापरतात, तर उजवीकडे वळलेला दक्षिणावर्ती शंख अत्यंत दुर्मिळ असून त्याला लक्ष्मीचे रूप मानले जाते.
रोज योग्य पद्धतीने शंख वाजविल्यामुळे फुफ्फुसांना ताकद मिळते, श्वसनाचे विकार दूर होतात आणि मनाला मानसिक शांतता लाभते.
वैज्ञानिक आणि आध्यात्मिक मान्यतेनुसार, घरात शंख ठेवल्याने व त्याचा नाद केल्याने वातावरणातील सर्व नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होऊन सकारात्मकता वाढते.
