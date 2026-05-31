महाराष्ट्रातील 'या' गावात संध्याकाळी रडण्यावर आहे कडक बंदी!

Aarti Badade

जुन्या रूढी-परंपरा

कोकणातील स्थानिक ग्रामस्थ आजही पिढ्यानपिढ्या सुखाने नांदण्यासाठी आपल्या जुन्या रूढी, प्रथा आणि परंपरांचे काटेकोरपणे पालन करतात.

Maharashtra Sindhudurg Shravan village No Crying & Loud Voices

'श्रावणगाव'

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील श्रावणगाव हे एका अशा अद्भूत चालीरीतीसाठी ओळखले जाते, जिथे संध्याकाळच्या वेळी काही गोष्टींवर पूर्णपणे बंदी असते.

मोठ्या आवाजात बोलणे किंवा रडणे

या गावात संध्याकाळ झाल्यावर रडण्यास किंवा मोठ्या आवाजात बोलण्यास बंदी असून, जे काही बोलायचे असेल ते फक्त घरातच बोलावे लागते.

ग्रामदैवत 'श्री क्षेत्रपाल'

गावचे ग्रामदैवत 'श्री क्षेत्रपाल' यांना आपल्या सीमेमध्ये संध्याकाळी कोणाचेही रडणे किंवा भांडण चालत नसल्याने ग्रामस्थ हा नियम पाळतात.

रक्तपात अमान्य

ग्रामदैवतेला कोणत्याही प्रकारचा रक्तपात मान्य नसल्यामुळे येथील सर्व ग्रामस्थ पूर्णतः शाकाहारी जीवन जगतात.

नवसाला पावणारा स्वयंभू गणपती

या गावात पाषाणात कोरलेली स्वयंभू उजव्या सोंडेच्या गणपतीची मूर्ती असून, मंदिराच्या जवळ अत्यंत अरुंद आणि गूढ गुहा आहेत.

राजा दशरथ आणि श्रावण बाळ

गावात ऐतिहासिक 'श्रावण तळे' असून, याच तळ्याजवळ राजा दशरथ आणि श्रावण बाळ यांच्यातील शिकारीचा पौराणिक प्रसंग घडल्याची आख्यायिका आहे.

तळ्याचे अद्भूत वैशिष्ट्य

या अद्भूत तलावात पावसाळ्यात कितीही पाऊस पडला तरी पाणी भरून वाहत नाही, मात्र उन्हाळ्यात हे तळे पाण्याने पूर्णपणे ओसंडून वाहते.

