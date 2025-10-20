घरात दिसणारी पाल विषारी असते का?

Aarti Badade
घरात पाल दिसली की तिला बाहेर काढण्यासाठी आपली धडपड सुरू होते.घरात पाल असणं कुणालाच आवडत नाही, पण ही पाल विषारी असते की नाही?
माहितीनुसार, आपल्या घरात दिसणारी पाल (House Lizard) विषारी नसते.त्यामुळे घाबरण्याची बिलकुल गरज नाही.
हे वाचून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण घरात पाल असणं हे आरोग्याच्या दृष्टीने चांगलं मानलं जातं.ती विषारी नसते, पण उपयोगी असते.
पाल काय खाते, तर डास, माशा आणि इतर छोटे छोटे कीटक खाते.हे कीटक आपल्या घरात राहतात आणि तेच रोगांना आमंत्रण देतात.
घरातल्या छोट्या किटकांना नियंत्रित करण्याचं आणि त्यांना संपवण्याचं काम पाल करते. विशेषतः पावसाळ्यात कीटकांची संख्या वाढल्यावर पालीची खूप मोठी मदत होते.
घरात दिसणारी पाल विषारी नसल्याने घाबरून जाण्याची आवश्यकता नाही.
उलट, हानिकारक कीटकांना नियंत्रित ठेवण्यासाठी घरात पाल असणं आवश्यक आहे.
