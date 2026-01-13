शनिवारवाड्यातून पर्वतीला जायला खरंच भुयार आहे का?

Sandip Kapde
शनिवारवाड्यातून पर्वतीला जाण्यासाठी भुयार आहे का, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात कायम असतो.
लोककथांमुळे आणि दंतकथांमुळे अशा भुयारांची कल्पना लोकांमध्ये पसरली आहे.
शनिवारवाडा आणि पर्वती यांच्यात साधारण तीन ते चार किलोमीटरचे अंतर आहे.
इतक्या लांब अंतरावर आणि पर्वतीच्या डोंगरातून भुयार काढणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य मानले जाते.
इतिहासात किंवा अधिकृत नोंदींमध्ये शनिवारवाड्यातून पर्वतीकडे जाणाऱ्या भुयाराचा उल्लेख नाही.
शनिवारवाड्यात झालेल्या उत्खननात कोणत्याही गुप्त भुयाराचे पुरावे आढळलेले नाहीत.e
शनिवारवाड्यातून कुठल्याही दिशेने जाणारे मोठे भुयार अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कात्रजवरून पाणी आणण्यासाठी जमिनीखालून पाण्याचा नळ नेण्यात आला होता.
हा पाण्याचा भुयार शनिवारवाड्याच्या भिंतीखालून जात असे, एवढीच माहिती निश्चित आहे.
पर्वतीकडे जाणारे भुयार ही केवळ दंतकथा असून ऐतिहासिक वास्तवाशी त्याचा संबंध नाही.
