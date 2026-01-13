शनिवारवाड्यातून पर्वतीला जायला खरंच भुयार आहे का?

Sandip Kapde

प्रश्न

शनिवारवाड्यातून पर्वतीला जाण्यासाठी भुयार आहे का, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात कायम असतो.

underground tunnel from Shaniwar Wada to Parvati

|

esakal

समज

लोककथांमुळे आणि दंतकथांमुळे अशा भुयारांची कल्पना लोकांमध्ये पसरली आहे.

underground tunnel from Shaniwar Wada to Parvati

|

esakal

अंतर

शनिवारवाडा आणि पर्वती यांच्यात साधारण तीन ते चार किलोमीटरचे अंतर आहे.

underground tunnel from Shaniwar Wada to Parvati

|

esakal

अशक्यता

इतक्या लांब अंतरावर आणि पर्वतीच्या डोंगरातून भुयार काढणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य मानले जाते.

underground tunnel from Shaniwar Wada to Parvati

|

esakal

इतिहास

इतिहासात किंवा अधिकृत नोंदींमध्ये शनिवारवाड्यातून पर्वतीकडे जाणाऱ्या भुयाराचा उल्लेख नाही.

underground tunnel from Shaniwar Wada to Parvati

|

esakal

उत्खनन

शनिवारवाड्यात झालेल्या उत्खननात कोणत्याही गुप्त भुयाराचे पुरावे आढळलेले नाहीत.e

underground tunnel from Shaniwar Wada to Parvati

|

esakal

वास्तव

शनिवारवाड्यातून कुठल्याही दिशेने जाणारे मोठे भुयार अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

underground tunnel from Shaniwar Wada to Parvati

|

esakal

अपवाद

कात्रजवरून पाणी आणण्यासाठी जमिनीखालून पाण्याचा नळ नेण्यात आला होता.

underground tunnel from Shaniwar Wada to Parvati

|

esakal

नळ

हा पाण्याचा भुयार शनिवारवाड्याच्या भिंतीखालून जात असे, एवढीच माहिती निश्चित आहे.

underground tunnel from Shaniwar Wada to Parvati

|

esakal

दंतकथा

पर्वतीकडे जाणारे भुयार ही केवळ दंतकथा असून ऐतिहासिक वास्तवाशी त्याचा संबंध नाही.

underground tunnel from Shaniwar Wada to Parvati

|

esakal

मकरसंक्रांतीला अब्दालीचा हल्ला, पण मराठ्यांनी सगळा हिशेब चुकता केला, काय घडलं होतं?

Abdali attacked on Makar Sankranti, but the Marathas answered with fearless sacrifice and revenge

|

esakal

येथे क्लिक करा