स्मोकिंगपेक्षा Vape करणं खरंच सुरक्षित असतं का?

Anushka Tapshalkar

व्हेपिंग VS सिगारेट

ई-सिगारेट्समध्ये पारंपरिक सिगारेटपेक्षा कमी विषारी रसायने असली तरी त्या पूर्णपणे सुरक्षित नाहीत. व्हेपिंगमुळे फुफ्फुसांच्या गंभीर दुखापतींची प्रकरणेही समोर आली आहेत.

फुफ्फुस आणि हृदयासाठी मोठा धोका

व्हेपिंगमुळे रक्तदाब वाढू शकतो, हृदयाचे ठोके वेगाने वाढू शकतात आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो. संशोधनात दमा आणि फुफ्फुसांच्या आजारांशीही संबंध दिसून आला आहे.

Heart and Lungs

निकोटीनचे व्यसन

ई-सिगारेट्समध्ये असलेले निकोटीन अत्यंत व्यसनाधीन असते. काही व्हेपिंग डिव्हाइसमध्ये पारंपरिक सिगारेटपेक्षाही जास्त निकोटीन असू शकते.

धूम्रपान सोडण्यासाठी खात्रीशीर उपाय नाही

ई-सिगारेट्सना धूम्रपान सोडण्याचे अधिकृत साधन म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. अनेक लोक दोन्ही — सिगारेट आणि व्हेपिंग — एकत्र वापरत राहतात.

तरुणांमध्ये व्हेपिंगची वाढती क्रेझ

फ्लेवरयुक्त ई-सिगारेट्स आणि कमी वासामुळे तरुणांमध्ये व्हेपिंग वेगाने लोकप्रिय होत आहे. यामुळे नव्या पिढीत निकोटीनचे व्यसन वाढण्याची चिंता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

व्हेपिंगमध्ये अनेक अज्ञात रसायने

संशोधनात व्हेपिंग प्रॉडक्ट्समध्ये हजारो रसायने आढळली, ज्यातील अनेकांची ओळखही अद्याप स्पष्ट नाही. काही रसायने श्वसनास त्रासदायक ठरू शकतात.

तज्ज्ञांचा इशारा

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, व्हेपिंग हे धूम्रपानापेक्षा कमी हानिकारक असू शकते, पण ते पूर्णपणे सुरक्षित नाही. त्यामुळे हा ‘सुरक्षित पर्याय’ समजू नका. विशेषतः तरुणांनी या सवयीपासून दूर राहणे गरजेचे आहे.

भांडण छोटं असो की मोठं...पण रागाच्या भरात जोडीदाराला चुकूनही बोलू नका 'हे' 4 शब्द

