भांडण छोटं असो की मोठं...पण रागाच्या भरात जोडीदाराला चुकूनही बोलू नका 'हे' 4 शब्द

Anushka Tapshalkar

नातं नाजूक असतं

भांडण कोणत्याही नात्यात होऊ शकतं. पण रागाच्या भरात बोललेले शब्द नात्यात कायमची दरी निर्माण करू शकतात.

“तुला भेटलो नसतो तर बरं झालं असतं” म्हणू नका

असे शब्द जोडीदाराच्या मनाला खोलवर दुखावतात आणि नात्यातील विश्वास कमकुवत करतात.

आर्थिक स्थितीवर टोमणे मारू नका

पगार, आर्थिक परिस्थिती किंवा कुटुंबाबद्दल अपमानास्पद बोलणं नात्यातील आदर संपवू शकतं.

मित्र-नातेवाईकांचा अपमान टाळा

जोडीदाराच्या जवळच्या व्यक्तींवर टीका केल्याने त्यांच्या मनात तुमच्याबद्दल नाराजी वाढू शकते.

कमकुवतपणाची चेष्टा करू नका

भांडणात जोडीदाराच्या उणिवांवर बोलल्याने त्यांचा आत्मविश्वास तुटू शकतो.

राग आला तर आधी शांत व्हा

ताबडतोब प्रतिक्रिया देण्याऐवजी 1 मिनिट शांत राहा. शांत मनाने बोललेले शब्द नातं वाचवू शकतात.

प्रेम आणि आदराची भाषा जपा

भांडण तात्पुरतं असतं, पण शब्दांची जखम कायम राहते. म्हणून प्रत्येक परिस्थितीत जोडीदाराचा आदर राखा.

